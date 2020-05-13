Певица Екатерина Бужинская откровенно высказала свою позицию по аннексии Крыма

На своей странице в Facebook певица нелестно высказалась о российском президенте Владимире Путине, а крымчан, которые рвались в Россию - тварями, передает Газета.

"Крым становится "блокадным". Ни выехать, ни въехать. Отключение света и воды. В ближайшем будущем - отсутствие продуктов. Украинцы, которые сейчас проживают в Крыму и в страшном сне не могли себе такого представить. Кроме того, политическое давление России и безумная пропаганда. Путин - с*ка. Ты - мой личный враг", - написала певица.

Она заявила, что Крым навсегда останется для нее частью Украины и оскорбила крымчан, которые захотели жить в российском Крыму.

"Даже несмотря на то, что украинцев оттуда выживают, мягко говоря. А те продажные твари, которые сильно хотели жить в Российском Крыму - получили? Счастливы? Вас развели, как дураков. Наболело...", - добавила певица.

Также ранее сообщалось, что Руслана Лыжичко сделала неожиданное заявление о предках украинского народа.

Так, она заявила, что украинцы - потомки шумеров, населявших Южную Месопотамию во втором тысячелетии до нашей эры. Кроме того, она упрекнула украинцев, что они пользуються реферансами, воспринимая себя - "остатками Советской Украины".

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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