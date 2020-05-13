Народный артист Украины и известный поэт Юрий Рыбчинский высказался об украинских реалиях

Так, он сравнил Украину с руиной и заявил, что в таком состоянии ее даже не помнит.

Как сообщает Politeka.net, об этом он рассказал на YouTube-канале Алеси Бацман (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Так легенда украинской культуры ответил на вопрос в блиц-интервью, как бы он одной фразой охарактеризировал происходящие в стране события.

По словам поэта, он не помнит, чтобы в Украине было столь бедственное состояние, как сейчас даже в советские и перестроечные времена. Кроме того, положение страны сейчас напоминает тот исторический период, в котором она была после кончины гетьмана Богдана Хмельницкого.

"То, что происходит сейчас - это руина. Это такая же руина, которая произошла после смерти Богдана Хмельницкого. Это второй Голодомор, потому что я каждый день со своего балкона вижу бомжей, старых людей, так сказать, которые в мусорных ящиках ищут пищу. Такого не было ни при советской власти, ни даже в тяжелые первые годы (независимости Украины - прим. ред.), 90-е годы. Это никто не учитывает, но очень многие люди умирают от голода", - ответил Юрий Рыбчинский.

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Так, она заявила, что украинцы - потомки шумеров, населявших Южную Месопотамию во втором тысячелетии до нашей эры. Кроме того, она упрекнула украинцев, что они пользуються реферансами, воспринимая себя - "остатками Советской Украины".

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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