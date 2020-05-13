Стронгмен Василий Вирастюк поделился своим мнением о принадлежности Крым и заступился за Александра Усика

Свои мысли он озвучил в интервью "В час пик".



По его словам, Крым уже утеря для Украины, а по поводу высказываний Александра Усика об оккупированном полуострове он ответил:



"Во-первых, сам вопрос "чем для вас является Крым?"... Что он должен был на него ответить? Он там родился, там сейчас живет его семья и Крым для него - это Крым. Что еще ответить? Сказать, что Крым - это Украина, если это не так? Сказать, что Крым - оккупированная территория? Да, это правда. Но так он тоже сказать не может, там живет его семья", - отметил он.

Кроме того, Вирастюк считает такой вопрос подставой для боксера.

"Крым - это Крым, как иначе? Это же не от Усика зависит. Это такой вопрос-подстава. Ему уже давно стоило бы уметь отвечать на него, этот вопрос ему задают почти каждый раз. Как-нибудь исхитриться, пошутить", - заключил он.





Напомним, ранее волонтер и блогер Мирослав Гай допустил, что Александра Усика могли завербовать вражеские спецслужбы.

"Это никакое не обвинение, не означает, что он какой-то специальный агент. Может, он неосознанно...Но я не думаю, что он совсем глупым человек, чтобы не понимать, к чему приводят его заявления", - отметил он.

Напомним, Усик поплатился за угрозы украинцам и получил оплеуху от чемпиона Грицая.

Как сообщала Politeka, Усик впервые показался после скандала с россиянами, боксера не узнать.

Также Politeka писала, что Усику и Ломаченко собираются выдать паспорта РФ, официальное заявление.