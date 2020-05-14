Украинцы не сдержали своих эмоций по поводу скандала, закрутившегося вокруг выставки "палачей"

Так, в селе Межерич Черкасской области к 9 мая открыли экспозицию, посвященную погибшим во время Революции Достоинства бойцам "Беркута". Об этом сообщил советник заместителя председателя КГГА Владимир Зинченко у себя на страничке в соцсети Фейсбук, передает Politeka.net.



"На Каневщине в Межиричи открыли музей ... погибшим на Майдане Беркуту. Экспозиция музея - резиновые палки, наручники .. Те же палки, которыми били по голове протестующих", - написал Зинченко, добавив, что после появления на месте журналистов стенды "быстренько убрали".

По этому же поводу высказалась волонтерка АТО, представительница ОО "Семьи Небесной Сотни" Юлия Цепун: "Ну что «дорогие мои», пока некоторые блокировали строительство мемориала Героев Небесной Сотни и музея Революции Достоинства в Киеве, беркутня открыла себе музей. У меня возникает вопрос, то кто кого сделал вместе. Где бл * дь хуже не будет???"

Ситуацию активно обсуждают в сети. Выставка не на шутку рассорила украинцев.

"Ще і на Канівщині де Тарас похований. Це знущання якесь"

"как это развидеть... ждем музей сталина и берии.."

"Ужас. Боль и слезы одновременно"



"Исходя из вашей логики теперь нужно презирать и ненавидеть всех правохранителей, а точнее хранителей любого режима. И сейчас полицейские убивают "случайно" детей, избивают студентов..."

"Слава Беркуту!💪"

"Хорошо что делают эти музеи. А чего это сотне можно а им нет. Людям которые исполняли свой долг"

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"Вже вибачилися... Але річ не в тому, що вибачилися - річ в тому, що посміли таке вчинити"

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