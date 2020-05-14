Украинцы не сдержали своих эмоций по поводу скандала, закрутившегося вокруг выставки "палачей"
Так, в селе Межерич Черкасской области к 9 мая открыли экспозицию, посвященную погибшим во время Революции Достоинства бойцам "Беркута". Об этом сообщил советник заместителя председателя КГГА Владимир Зинченко у себя на страничке в соцсети Фейсбук, передает Politeka.net.
"На Каневщине в Межиричи открыли музей ... погибшим на Майдане Беркуту. Экспозиция музея - резиновые палки, наручники .. Те же палки, которыми били по голове протестующих", - написал Зинченко, добавив, что после появления на месте журналистов стенды "быстренько убрали".
Бесстыжую Асмус полностью раздели ради эффектной картинки: не повезло Харламову
Гимнастка из "Квартал 95" взбудоражила пикантными фото на пляже, украинцы в восторге: "Вау!"
Страстная Кардашьян полностью разделась и показала подарки природы: "Райское наслаждение"
Фаворитка Макса Михайлюка на проекте "Холостяк" перешла границы дозволенного: "Прямо на постели..."
По этому же поводу высказалась волонтерка АТО, представительница ОО "Семьи Небесной Сотни" Юлия Цепун: "Ну что «дорогие мои», пока некоторые блокировали строительство мемориала Героев Небесной Сотни и музея Революции Достоинства в Киеве, беркутня открыла себе музей. У меня возникает вопрос, то кто кого сделал вместе. Где бл * дь хуже не будет???"
Ситуацию активно обсуждают в сети. Выставка не на шутку рассорила украинцев.
"Ще і на Канівщині де Тарас похований. Це знущання якесь"
"как это развидеть... ждем музей сталина и берии.."
"Ужас. Боль и слезы одновременно"
"Исходя из вашей логики теперь нужно презирать и ненавидеть всех правохранителей, а точнее хранителей любого режима. И сейчас полицейские убивают "случайно" детей, избивают студентов..."
"Слава Беркуту!💪"
"Хорошо что делают эти музеи. А чего это сотне можно а им нет. Людям которые исполняли свой долг"
"Я в шоці. "Хуже не будет"
"Вже вибачилися... Але річ не в тому, що вибачилися - річ в тому, що посміли таке вчинити"
Напомним, что "Остаток СССР": Руслана назвала настоящих предков украинцев
Как сообщала Politeka, предательница Поклонская оправдала режим Януковича: "Это был мой президент"
Также Politeka писала, что "Я бы и костюм Беркута одел": видео скандальной выходки Добкина, которую невозможно забыть