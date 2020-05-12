Бывшая "прокурор" оккупированного Крыма, а теперь депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская вступилась за экс-президента Виктора Януковича

Как сообщает Politeka.net, об этом она рассказала в интервью Дмитрию Гордону (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

Наталья Поклонская заявила, что поддерживала режим Виктора Януковича. Экс-прокурор не голосовала за него, но считала законно избранным главой государства.

"Что касается режима Януковича, я тоже ведь хотела жить в государстве, в таком процветающем, без коррупции, чтобы везде была сплошная справедливость, чтобы все были равны, чтобы не было никаких проблем... Я жила при Януковиче. Скажу честно, за Януковича не голосовала, но это был мой президент, был верховный главнокомандующий Виктор Федорович Янукович", - отметила депутат российской Госдумы. - "Это выбор людей, он был избран президентом, все в государстве функционировало".

Наталья Поклонская призналась, что при Януковиче получала зарплату в размере 8 тысяч гривен, на тот момент это была ровно тысяча долларов. По ее мнению, людям жилось хорошо, но протестующие просто поддались на уговоры провокаторов:

"Вдруг решили изменить эту жизнь путем таких вот активных действий, путем переворота. Я по-человечески, может, где-то и могу понять людей, которые поддались таким лозунгам... Но, честно, на 100% я не поддерживаю, не понимаю. Нельзя построить новое на крови. Майдан - это кровь. Майдан - это оружие. Майдан - это горящие покрышки. Майдан - это безобразие... Мне жалко людей из-за того, что их просто обманули", - сказала Наталья Поклонская.

Она добавила, что Виктора Януковича убрали с поста незаконно. По ее мнению, сегодня сложно сказать, кто именно стал предателем для украиского народа. Депутат также предположила, как бы сложилась жизнь экс-президента после Майдана, если бы он не сбежал из Украины.

"Янукович - незаконно свергнутый президент. Если бы он остался, его судьба, наверное , была бы такой, как у Каддафи. Судить на сегодняшний день, кто предал Украину... то что рыба гниет с головы - оправдание хвоста", - подытожила Поклонская.

Напомним, скандальная Поклонская заговорила на украинском в Крыму, такого никто не ожидал.

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