Украинские банки уже начали выходить из карантина и возвращаться к обычному графику работы

Пока что речь идет не обо всех отделениях, однако банки один за другим начинают ослаблять введенные из-за карантина ограничения и открывать свои отделения. В то же время, украинцев продолжают призывать пользоваться их услугами дистанционно. Соответствующие публикации появляется на сайтах банков.

В рамках выхода из карантина банки обязуются регулярно дезинфицировать свои помещения, запускать клиентов только в масках или респираторах и придерживаться правил о нахождении в помещении не более 1 человека на 10 квадратных метров. Таким образом, украинцам придется ждать своей очереди на улице, помня о дистанции в 1,5-2 метра.

Стало известно о следующих изменениях в работе банков:

Альфа-Банк с 12 мая возобновил работу своих отделений по графику пн-пт с 9:00 до 18:00 (кассовые операции - до 17:00), перерывы с 11:00 до 11:15, с 13:00 до 14: 00, с 16:00 до 16:15.

Райффайзен Банк Аваль вернул пятидневную работу районных отделений. При этом сохраняется сокращенный график - с 9:00 до 15:00 (перерыв - с 12:00 до 13:00), как и обязательная предварительная запись на обслуживание в отделении.

Таскомбанк с 12 мая возобновил работу 23 отделений в Киеве, Запорожье, Одессе, Львове, Харькове, Днепре, Тернополе и Виннице. Они будут работать по графику пн-пт с 9:30 до 18:00 (касса - до 17:30).

ПУМБ с 12 мая возобновил работу почти всех отделений и пунктов экспресс-кредитования, кроме касс на территории международных аэропортов и автосалонов.

Укрэксимбанк с 12 мая перевел все свои отделения на работу в штатном режиме.

Південний возобновил работу девяти отделений с 23 апреля, сделав официальное заявление только 12 мая. График пн-пт с 09:30 до 17:00 (касса - 09: 30-16: 30), перерыв 11:00 - 11:15, 13:00 - 14:00, 15:00 -15: 15.

Сredit Agricole 12 мая возобновил работу ряда отделений по графику пн-пт с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Кредобанк возобновил работу двух отделений во Львове по графику пн-пт с 10:00 до 16:30 (касса - с 10:00 до 16:00).

Мегабанк возобновил работу семи отделений в четырех областях.

Банк Кредит Днепр с 13 мая возобновил работу шести отделений.

Правэкс-банк с 12 мая возобновил работу всех своих отделений по графику пн-пт с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Напомним, ПриватБанк уличили в самовольном списании средств.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк блокирует перевод 100 и 200 гривен, предупреждение.

Также Politeka писала, что курс валют резко изменится, гривна покажет настоящую мощь: прогноз НБУ.