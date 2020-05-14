Волонтер и блогер Наталья Юсупова пожаловалась, что ПриватБанк начал блокировать денежные переводы на ее карту

Активистка уверена, что так ее решили наказать за критику власти. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Приват банк закрыл все мои счета и карты, деньги с моих карт банк перевел на Монобанк. Теперь многие люди пишут мне, что они со своих карт приват банка, не могут перевести на мою карту Моно, приват банк пишет им, что транзакции отменены в целях безопасности и противодействию мошенничества. Речь идёт о суммах 100, 200 грн, не более 5 тыс.", — написала она.

Юсупова заявила, что за время карантина она оплатила более 700 костюмов, антисептиков, шлемов, бахил для медиков и военных.

Кроме того активистка добавила, что в апреле отправила более 2 тонн груза для ликвидаторов пожаров в Чернобыльской зоне и еженедельно покупает необходимое для госпиталей военнослужащих, которые проходят там лечение.

Теперь же, по словам волонтера, Приватбанк начал блокировать переводы на ее карту, которые отправляют люди, чтобы помочь. Юсупова утверждает, что такая ситуация возникла из-за того, что менеджер банка, которая вела ее карты, "предумышленно или по указанию" передала в Госслужбу финмониторинга какую-то информацию без документального подтверждения.

Волонтер предположила, что блокирование денежных переводов может быть местью власти за ее критику.

"Да я критикую власть, власть многие критикуют. Давление на волонтёра, это мерзко и подло!", — написала она.

Напомним, с 28 апреля в Украине заработал закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

После этого появилось множество заявлений о том, что теперь не можно будет просто так перевести деньги с карты на карту и даже заплатить за коммуналку. Однако в Нацбанке поспешили уточнить, что по прежнему можно пополнить карточку наличными через терминал или банкомат на сумму более 5000 гривен. Для этого нужно только вставить в устройство свою банковскую карточку.

Кроме того, идентификация не потребуется, если она проводиться во время оплаты коммунальных услуг, оплаты налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы).

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