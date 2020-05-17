Бывшая чемпионка мира по кикбоксингу Елена Твердохлеб назвала боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко агентами Кремля

Свой комментарий она дала Gazeta.ua.

По ее словам, часть населения Украины просто тихонько сидит под лозунгом «чтобы не было войны» и им безразлично, будет независимой Украина или нет.

"Это главная проблема Украины. Пока Украина не преодолеет эту кумовскую связь с врагом, и связь через деятельность русской церкви в Украине, Украина будет в опасности", - отметила он.

По поводу заявление боксеров о россиянах, спортсменка ответила:

"Безусловно, Усик и Ломаченко заслуживают свое «почетное» место в базе «Миротворец», потому что сознательно пошли на эту пропагандистскую провокационную акцию".

Более того, она уверена, что Александ Усик был завербован ФСБ.

"Это было именно то предложение, от которого «невозможно отказаться». Не сомневаюсь, что представители российских спецслужб, так или иначе, через служителей т.н. Московского патриархата, контактировали и с Усиком, и с Ломаченко. То, что Усик, с началом оккупации Крыма, «официально» взял на себя определенные обязательства перед ФСБ, сомнений нет ни у кого", - отметила Твердохлеб.

Также мы сообщали, что украинская экс-чемпионка мира по боксу Алина Шатерникова встала на защиту боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко.

"Да, они не идеальны, как и каждый из нас. Они могут ошибаться, как и каждый из нас, они могут быть далеки от реалий происходящих событий на Востоке", - отметила она, и добавила, что несмотря ни на что Усик и Ломаченко - патриоты Украины.

Напомним, Усик поплатился за угрозы украинцам и получил оплеуху от чемпиона Грицая: "Не тебе решать, чей Крым".

Как сообщала Politeka, Усик впервые показался после скандала с россиянами, боксера не узнать: "Блин, Саня так постарел...".

Также Politeka писала, что Усику и Ломаченко собираются выдать паспорта РФ, официальное заявление: "Мы ими гордимся".