Известная певица, победительница "Евровидения" Руслана рассказала об огромной ошибке украинцев

По ее мнению, в Украине ни в коем случае не нужна украинизация, поскольку наша страна и так достаточно сильная, чтобы ее задушить.

Народная артистка Украины Руслана Лыжичко заявила об этом 2017 года в эфире программы "Свобода слова".

Кроме того, певица рассказала, как видит будущее развитие украинской культуры.

"Я выступала в Краматорске, там люди ходили с сине-желтым флагом. У меня нет ни иллюзий, ни стереотипов, что там что-то нужно украинизировать. Я против слова украинизация. Когда-то в свое время была русификация, и нам навязывали культуру. Украина слишком сильная, чтобы ее задушить", - считает Руслана.

По ее словам, Украине сейчас не хватает культурной революции, которая должна была произойти сразу после Майдана в 2014 году.

"Все люди сейчас стремятся получить новый образ Украины, чтобы себя идентифицировать не только с вышивками. Мне не хватает культурной революции. Давайте снимем с себя шаровары", – сказала Руслана.

Также ранее сообщалось, что украинская певица Руслана Лыжичко сделала неожиданное заявление о предках украинского народа.

Так, она заявила, что украинцы - потомки шумеров, населявших Южную Месопотамию во втором тысячелетии до нашей эры. Кроме того, она упрекнула украинцев, что они пользуються реферансами, воспринимая себя - "остатками Советской Украины".

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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