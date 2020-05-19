Украина должна разорвать все связи с Российской Федерацией



Такое мнение озвучил журналист Остап Дроздов, передает Willbeua.com.



По его словам Украина получила уникальный шанс порвать все связи с РФ впервые за 400 лет

"Войну с Россией мы должны использовать уникальный шанс навсегда выйти, вырваться, выпрыгнуть из орбиты русского мира. Поэтому еще на самых началах войны я стоял на позициях полномасштабного разрыва отношений с Россией, даже если они ситуативно создают дискомфорт, неудобство или даже убыток", - отметил журналист.

По его словам с РФ пора прекратить любое сотрудничество и запретить все, что связано с этой страной.

"Российские книги – вон. Российские медиа – вон. Русскую церковь – вон. Российскую попсу и сериальчики – вон. Торговлю с Россией – прекратить. Самолеты приземлить, лодки зачехлить, поезда – в депо. Любые взаимоотношения с насильником надо было оборвать еще давно, а не на п’пятом году войны. И пусть наши галицкие заробитчане поцелуют себя в жопу и едут в подмосковье через Беларусь", - заявил он.

Кроме того, журналист уверен, что украинцы, которые ездят на заработки в РФ - беспринципны.

"Не надо мне рассказывать об их тяжелой судьбе. Надо наконец стукнуться в голову и покинуть свою привычку ездить за рублями в страну, которая тебя убивает. Презираю каждого беспринципного гастарбайтера (украинского - ред.) в России. Желаю там остаться навсегда", - заявил Дроздов.

Такое же мнение у журналиста сложило и о тех украинцах, которые ездят на оккупированный Крым.

"Считаю подлецом каждого украинца, который спокойненько туда ездил на пляжи. Если Украина признает Крым оккупированным, то любые отношения с этим полуостровом тоже должны быть оборваны на время оккупации. Включительно с энергетической и продовольственной блокадой. Мне кажется, что несколько тысяч убитых воинов и десятки тысяч искалеченных – это достаточный аргумент, чтобы определенно враждебно воспринимать страну, что за поребриком", - заключил он.





