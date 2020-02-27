Скандальный журналист Остап Дроздов заговорил о том, что большинство украинцев по-прежнему выступают против Майдана, что может быть на руку Виктору Медведчуку на следующих президентских выборах

Об этом Дроздов заявил на своей странице в Facebook.

Журналист сообщил, что наша страна остается "антимайданой", несмотря на бегство экс-президента Виктора Януковича. Миллионы украинцев "потихоньку осуществляют свои маленькие антимайданчики на уровне вытянутой руки".

"А, когда приходит время выборов, то все эти миллионы антимайданных

людишек эпохи Януковича устраивают свой глобальный антимайданище", - поделился своими размышлениями Дроздов.

Он с ужасом прогнозирует, что при таких настроениях миллионов

украинцев следующим президентом Украины может стать даже Виктор Медведчук.

"Сейчас президентом антимайдана является Зеленский, завтра им станет Бойко,

или Медведчук, или еще кто-то", - спрогнозировал Дроздов,

"прославившийся" высказываниями на грани разжигания межнациональной розни.

По его мнению, такие политики как Медведчук могут рассчитывать на "незыблемую глыбу" в виде 12-13 миллионов человек.

"Фамилия – дело вторичное, пока первична незыблемая глыба 12-13 млн. Это

надежная постсоветская электоральная база "совкоизбирателей", - оскорбительно высказался журналист.

Дроздов подытожил, что многие украинцы выступают против таких фигур, как он, - тех, кто занимается провокациями на нацинальной почве.

"Именно поэтому нужно воспринимать внутреннего коллаборанта врагом №1.

Все дело в нем. Это он является заказчиком отката. Это он обеспечивает реванш и аплодирует ему. Вечная драма нашей страны заключается в борьбе на два фронта. Антимайдан – это не Янукович. Это условное название для стабильно крупной части общества", - резюмировал скандальный Остап Дроздов.