Сегодня, 21 мая, мог бы отметить свой день рождения украинский журналист Георгий Гонгадзе
Как передает Politeka.net, об этом напомнила журналистка Галина Король на своей страничке в Facebook.
"Сегодня ему бы исполнился 51 год. Георгий Гонгадзе - украинский журналист, основатель издания "Украинская правда", - отметила она и привела его слова об Украине.
"Я хочу жить свободно и не прятаться, хочу платить налоги, и хочу, чтобы меня не обдирали, хочу, чтобы меня уважали. Сегодняшняя власть этого не делает, и я считаю, что именно поэтому ее надо изменить",- это были смелые и отважные слова на то время, отметила журналистка.
Также она вспомнила, что в апреле 2000 года было основано интернет-издание "Украинская правда", а уже в сентябре Георгия не стало.
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"С тех пор началась бесконечная история расследований его убийства."Я - грузин! Но, если нужно, отдам жизнь за эту страну.", - вспомнила еще одну фразу Гонгадзе журналистка.
Напомним, в конце 90-х годов он прославился своими громкими журналистскими расследованиями, а в 2000 году похитили и убили, но виновных наказали только в 2008 году, когда апелляционный суд Киева приговорил обвиняемых в убийстве Георгия Гонгадзе Николая Протасова к 13 годам лишения свободы, Валерия Костенко и Александра Поповича к 12 годам лишения свободы.
У него остались две дочки, которых назвали Нана и Соломия.
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