Синоптик предупредил украинцев, какая погода их ждет этим летом
На календаре конец мая, а это значит, что все с нетерпением ждут лета, чтобы понежиться на солнышке, или отправиться в отпуск. Однако погода летом в Украине 2020, по прогнозам народного синоптика Владимира Деркача удивит своим непостоянством.
Он уверен, что начало летнего сезона будет довольно теплым, даже жарким, но потом в Украину нагрянет похолодание, пишет
«Дожди в Украину придут примерно после 10 июня, тогда же снизится и температура воздуха. В середине июня Украину ждут шквалы и грады, дожди, а к концу месяца осадков станет меньше и снова потеплеет», - рассказал Деркач.
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Июль будет теплым, а в некоторые дни даже жарким. Осадков будет немного, дожди прогнозируются ненадолго.
А вот август, по словам народного синоптика, обещает быть жарким. И даже небольшие дожди в середине месяца не повлияют на высокую температуру. Только в последних числах августа жара начнет немного отступать.
Ранее мы сообщали, по Одесской области пронесся ливень, который подтопил улицы.
20 мая в городе Измаиле прошел сильный ливень с грозой и шквалистым ветром. Дождь лил всю ночь, в результате оказались подтоплены подходы в частные дворы и огороды у некоторых местных жителей. Фотографиями очевидцы делятся в социальных сетях.
Напомним, погода снова разбушевалась, грозовые дожди и +23 сведут украинцев с ума.
Как сообщала Politeka, атмосферные фронты потрепают Украину, погода готовит новое испытание.