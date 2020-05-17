В понедельник, 18 мая большая часть Украины окажется под влиянием антициклона

С новым прогнозом погоды украинцев ознакомила известный метеоролог Наталья Диденко на своей странице в Фейсбук, передает Politeka.net.

По ее словам, Украина завтра, в понедельник, почувствует влияние антициклона, поэтому на значительной части территории осадков не предвидится.

«А вот северные области, восточные, часть западных областей Украины попадут под мотиляние лент северных фронтов - пройдут дожди, возможны грозы, западный ветер усилится до штормовых значений», - написала Диденко.

Синоптики обнародовали погодную карту с четко выраженным атмосферным фронтом, который приведет дождливую погоду в эти областях.

Метеоролог прогнозирует, что температура воздуха 18-го мая в Украине в течение дня составит + 14 + 18 градусов, на Закарпатье и в Черновицкой области до +20 градусов, на крайнем севере + 10 + 13 градусов, в южной части + 17 + 23 градуса.

В Киеве будет влажно и ветрено, днем ​​максимальная температура воздуха 16 + 18 градусов.

Диденко предупреждает, что в течение недели стабильно сухой, солнечной погоды украинцам ждать не стоит

Воздух будет свежим и прохладным.

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