Карантин пройдет продуктивно, если за его время мы сделаете хотя бы один шаг к исполнению мечты. Или даже вдохновитесь чем-то настолько, что эта мечта у вас появится. Такого мнения придерживаются в школе яхтенных капитанов “Маринеро”.

Они осуществили мечту уже более, чем 400 студентов школы, а теперь готовы исполнить и вашу.

В докарантинные времена они записали видеокурс из 16 уроков по яхтингу, которым сейчас делятся у себя на You-Tube канале, дабы разбавить домашнюю рутину и влюбить всех нас в яхтинг.

Видеокурс очень ценный, ведь это не сухая теория, а кадры, снятые прямо в море. Вы увидите, как на практике профессиональные инструкторы яхтенной школы капитанов Маринеро используют те, знания, которые необходимы каждому яхтсмену.

“Мы решили выложить в свободный доступ наши наработки, чтобы каждый яхтсмен смог освежить знания, а те, кто еще не знают ничего о яхтинге, познакомились с этим стилем жизни и, не побоимся этого слова, с этой морской философией поближе”, - говорят в компании.

Курс охватывает все темы, начиная от приемки яхты, подготовки к выходу и заканчивая подъемом якоря и швартовками.

Казалось бы, принять яхту - это рутинная береговая задача, но именно она является ключевым влияющим фактором на качество вашего яхтенного путешествия. Чем более тщательно вы осмотрите лодку перед тем, как принять её в своё управление, тем меньше вероятность возникновения неприятных нештатных ситуаций.

И об этом в видеоуроке рассказывает Юра Андреев - профессиональный шкипер яхтенной школы капитанов Маринеро, который буквально неделю назад закончил свой очередной переход через Атлантический океан в непростых карантинных условиях. Профессионализм - это не только знать все, но еще и успешно применять, а особенно - в непростых ситуациях и в тяжелый период, согласны?

Первый урок, кстати, можно посмотреть по ссылке: Урок 1 - Приёмка яхты.

Философия яхтенной школы Маринеро в том, что основная прелесть парусных путешествий заключается в том, что яхта - это и ваш дом, и ваш транспорт. Там, где брошен якорь, и будет ваше место обитания.

Но сброс якоря и укладка якорной цепи - это процедура, не терпящая легкомысленного отношения. Как выполняется постановка на якорь яхтсмены рассказали в восьмом уроке - Урок 8 - Рифление парусов.

Но прежде, чем вы дойдете до 8 урока, вас ждет еще огромное количество полезной информации, а именно:

Урок 2 - Подготовка к выходу

Когда все формальности с чартерной компанией позади, нужно уделить внимание своему экипажу. Каждый должен знать свою роль в команде и список своих постоянных обязанностей во время плавания.

Урок 3 - Пуск двигателя

Яхтенное путешествие невозможно начать, не запустив двигатель. Он вместе с гребным винтом являются единственным цивилизованным и безопасным способом покинуть место стоянки. Поскольку силовая установка яхты работает не совсем так, как, скажем, в автомобиле, нужно уделять внимание некоторым вещам.

Урок 4 - Маневрирование в стесненных пространствах

Абсолютное большинство яхтенных путешествий начинаются и заканчиваются именно в маринах. Это специальные стоянки, оборудованные для швартовки яхт. Но с ними есть свои нюансы, о которых вы узнаете в видео.

Урок 5 - Постановка парусов

Яхта создана, чтобы ходить под парусами. Это её основной движитель, не требующий для работы никаких ресурсов, кроме ветра.

Урок 6 - Поворот оверштаг

Поворот оверштаг - это основной маневр при лавировке судна. Так как парусник не может двигаться прямо против ветра, для продвижения вперед он использует зигзагообразное изменение курса.

Урок 7 - Поворот фордевинд

Поворот фордевинд - второй основной способ сменить галс парусного судна. В отличие от поворота оверштаг, этот маневр выполняется при попутном ветре (на полных курсах). Из-за того, что яхта пересекает линию ветра кормой, его давление на паруса остаётся постоянным, что может подбросить пару сюрпризов экипажу.

Не будем лишать вас удовольствия найти и изучить эту информацию самостоятельно, поэтому остальные уроки вы сможете найти на You-Tube канале яхтенной школы Маринеро,ссылку на который прикрепляю.

Яхтсмены в Маринеро предупреждают, что этот курс не даст вам ВСЕХ знаний, которых было бы достаточно, чтобы получить лицензию яхтенного капитана, но откроют вас дивный мир яхтинга, познакомившись с которым, вы захотите продолжить познавать его дальше. Для этого в школе яхтсменов в Маринеро есть еще несколько предложение. Но это уже совсем другая история.

Marinero Sailing School & Charters

Школа Маринеро является аккредитованной школой International Yacht Training и национальным тренинговым центром и имеет право обучать и сертифицировать яхтсменов по программам IYT, а также по национальной программе сертификации капитанов. Школа выпустила уже более 400 капитанов.

Сертификация проходит по разным уровням профессиональной подготовки яхтсмена.

Лицензия IYT принимается чартерными компаниями всего мира и дает право брать в длительную аренду яхту длиной до 24 метров, существуют также курсы повышения квалификации.

Также Маринеро организовывает путешествия и экспедиции под парусами по всему миру и ежегодно собирает и организовывает украинскую команду для участия в международных яхтенных регатах.

Сайт компании: https://mrnro.com/

Обучение яхтингу: https://mrnro.com/school/