“Счастье за деньги не купишь. Но можно купить яхту, которая домчит тебя до него” - говорит Джонни Депп, а в школе яхтенных капитанов Маринеро добавляют: “А еще, можно обучиться яхтингу и ходить по миру под парусом, стоя за штурвалом”.

Пообщавшись с командой Маринеро, мы поняли, что яхтинг - это не просто вид отдыха и спорт, это стиль жизнь, к которому нужно прийти. Ты можешь пока не видеть себя в этом, но только потому что ты не попробовал. И именно эта школа яхтенных капитанов Маринеро может стать тем первым шагом, чтобы влюбиться в яхтинг раз и навсегда. Об этом пишет Знай.юа.

Директор и идейный вдохновитель компании рассказал нам, как сам пришел к яхтингу и основал школу яхтенных капитанов Маринеро, которая уже выпустила более 400 капитанов, а также организовывает яхтенные путешествия по всему миру.

“Я всегда любил ветер и море, дайвинг, виндсерфинг , серфинг, а яхта - все это казалось мне таким далеким, но манящим, - говорит Павел Непша, - и вот, в 2010 году , я впервые вышел на яхте. Мы начали быстро, дерзко и стали набирать наше комьюнити среди друзей и знакомых и уже в 2015 году организовали школу яхтенных капитанов и стали собирать большие флотилии.

Уже сейчас наши флаги можно встретить по всему миру, а флотилии собирают по 20-30 яхт. Я считаю, что наша миссия - поднять яхтинг в Украине на крутой уровень, ведь у нас так много потрясающих людей, которые болеют этим! (или пока об этом даже не знают”.

Самое вдохновляющее то, что карантин не остановил яхтсменов в Маринеро. И они хотят, чтобы каждого из нас этот непростой период не остановил в исполнении мечты. Поэтому они перевели свой базовый курс обучения яхтингу в онлайн-формат и сделали почти что невозможное - теперь выучить ВСЮ теорию можно не выходя из дома.

На удобной онлайн-платформе профессиональные шкипера яхтенной школы Маринеро, у которых за плечами многолетний опыт путешествия под парусом и участия в международных парусных регатах, делятся своими знаниями, поддерживают на протяжении обучения и принимают финальный экзамен.

В Маринеро говорят: “Этот дистанционный курс - это полный win-win. Мы дадим людям то, что о чем они, возможно, даже боялись мечтать из-за многочисленных стереотипов, а сами в то же время, встретим еще больше прекрасных людей, которые став капитанами, продолжат представлять Украину на международной арену яхтинга”.

Для тех, кто далек от яхтинга, решение обучаться может стать чем-то абсолютно новым и фактически выходом из зоны комфорта. Имея большой опыт обучения капитанов, команда Маринеро предусмотрела и это, дав возможность каждому желающему записаться на бесплатное пробное занятие на тему “Планирование яхтенных путешествий”. В рамках этого занятия проходит онлайн-встреча в ZOOM, на которой шкипер яхтенной компании рассказывает о процессе обучения, наполнении курса, а после - проводит полноценный урок на вышеупомянутую тему. Вы можете задать все интересующие вопросы и почувствовать себя студентом школы яхтенных капитанов Маринеро. Назовем это демо-версией, которая поможет вам сделать первый шаг в яхтинг, не потеряв ничего, но приобретя очень многое.

Конечно, сдав теорию, важно понимать, что это только первый этап. Чтобы получить лицензию яхтенного капитана, нужно отработать полученные теоретические навыки на практике. Это следующий захватывающий этап, который проходит в Средиземноморском регионе при полном кураторстве инструкторов яхтенной школы Маринеро.

Поэтому зачем терять время, если можно сейчас пройти теорию, а сразу после открытия границ - отправиться покорять море под парусом?!

Уже представили себя за штурвалом? Потому что мы, пока писали эту статью, - представили, да еще и задумались о записи на курс.

Вдохновляющие и мотивирующие компании очень ценны! И школа яхтенных капитанов Маринеро - однозначно одна из них! За время карантина многие пересмотрели свой ритм и стиль жизнь, возможно, задумались о том, чего они НЕ сделали, имея для этого все. И на волне этих размышлений самое время стать на другую волну - морскую, рассекая ее бортом белоснежной яхты, капитаном которой может стать каждый.

Marinero Sailing School & Charters

Школа яхтенных капитанов Маринеро является аккредитованной школой International Yacht Training и национальным тренинговым центром и имеет право обучать и сертифицировать яхтсменов по программам IYT, а также по национальной программе сертификации капитанов. Школа выпустила уже более 400 капитанов.

Сертификация проходит по разным уровням профессиональной подготовки яхтсмена.

Лицензия IYT принимается чартерными компаниями всего мира и дает право брать в длительную аренду яхту длиной до 24 метров, существуют также курсы повышения квалификации.

Также Маринеро организовывает путешествия и экспедиции под парусами по всему миру и ежегодно собирает и организовывает украинскую команду для участия в международных яхтенных регатах.

Сайт компании: https://mrnro.com/

Обучение яхтингу: https://mrnro.com/school/