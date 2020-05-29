Каждый из нас хоть раз в жизни задумывался о том, в чем же его призвание. Но не каждый готов бросить все ради того, чтобы стать по-настоящему счастливым. И речь не о том счастье, которое принято в обществе, а о том, которое выбираем твоя душа.

История Лены Михальченко началась в городе Бердичеве, сообщает Знай.юа. Там она родилась, получила образование учителя младших классов, переехала в Киев.

“Я хотела зарабатывать деньги, поэтому не работала по специальности”, - говорит Лена, рассказывая о своем пути. Она получила в Швейцарии второе высшее по специальности “туризм”, вернулась в Украину и работала в киевском роскошном 5-звездочном отеле “Hyatt” в отделе маркетинга. Работа, о которой мечтают многие, но не Лена. Она все время чувствовала, что не на своем месте. Что не хочет просиживать весь день в офисе, а хочет реализовывать себя, как физически, так и морально.

И она начала искать свой путь. Согласитесь, мало кто рискнет бросить перспективную работу, ради того, чтобы понять, что ему действительно нужно. Лена полетала в Малайзию, прошла там курс йоги и после этого решила исследовать Карибы. Она влюбилась в Карибское море с первого взгляда и пообещала, что обязательно туда вернется. Кажется, она нашла место, которое заменит ей киевский 5-звездочный отель с 9 до 18.

Какое-то время Лена жила в Японии и объездила все близлежащие страны, а после чего попала на Сен-Мартен. Остров в Карибском бассейне, который покорил ее свободой, которая витает в воздухе.

“Время на Карибах не имеет большого значения”, - говорит Лена, объясняя философию Карибского бассейна.

На Сен-Мартине много яхт. Работая в казино на острове, Лена постепенно знакомилась с местными и эти знакомства изменили ее жизнь. Благодаря Карибам она познакомилась с яхтингом. Каждый день просыпаясь и видя яхты, Лена постепенно начала понимать, чего ей не хватало всю жизнь и где находилось то самое призвание, в поисках которого она объездила полмира!

“Я поняла, что могу быть счастливой, если свяжу свою жизнь с яхтингом. Что могу просыпаться с улыбкой на лице и не спешить в офис, где проведу весь день”, - объясняет Лена.

Именно на этом райском острове и начался ее путь в яхтинге.

Первая ее работа была на яхте прошлого века, где она была помощником капитана. По факту на корабле была только она и капитан (не считая пассажиров - пожилую пару, которые, собственно, владели этой яхтой). 21 день в море - такие были условия работы для Лены, которая в жизни еще не выходила в открытое море, а тем более в океан. Она даже не знала, есть ли у нее морская болезнь.

“Когда мы вышли в океан, я была в шоке, но не подавала виду, - вспоминает Лена, - я не испугалась, было больше восторга. Капитан давал мне задания, объяснял и помогал”.

На этом морской путь Лены не закончился. После этого она 3 года работала стюардессой на огромных мега-яхтах (60 метров, 5 этажей). Казалось бы, этот человек изначально должен был быть педагогом или менеджером в туризме! На этих яхтах отдыхали и Роберт де Ниро, и Джаред Лето, и много других всемирно известных знаменитостей. “Не жизнь, а сказка!” - скажете вы, но и это не стало финальным предназначением для нашей героини.

Вернувшись на “землю”, Лена открыла свою яхтенную компанию на Сен-Мартене, чтобы иметь возможность там жить (*чтобы легально жить на Сен-Мартене, нужно официально быть налогоплательщиком*). Открыв свою компанию, Лена поняла, что хочет снова в море. Но теперь хочет біть не на 5-этажной яхте стюардессой, а хочет стоять за штурвалом на парусной в роли капитана. Ей понадобилось попробовать себя в разных амплуа на яхте, прежде чем она осознала, что ее истинное призвание - это капитан яхты.

И вот ее путь от учительницы младших капитанов до осознания того, что яхтинг - это та свобода, о которой она всю жизнь мечтала, привел Лену обратно в Украину, а, если точнее, в школу яхтенных капитанов Маринеро. В этой украинской школе яхтинга можно пройти курс обучения и получить лицензию международного образца IYT (International Yacht Training), которая котируется по всему миру. Лена начала и прошла базовый курс Bareboat Skipper Sail в Киеве, получив лицензию, а с ней и возможность самостоятельно управлять яхтой, к чему она успешно и приступила.

Кстати говоря, если бы она захотела пройти этот курс прямо из Сен-Мартена, такая возможность у нее тоже была бы, потому что в школе яхтенных капитанов есть возможность пройти теорию с любой точки планеты и даже сдать теоретический экзамен.

После сдачи теории Лена и ее одногруппники отправились на морскую практику, где под присмотром и кураторством профессиональных инструкторов Маринеро отработали все теоретические знания на практике.

Сейчас Лена живет на Сен-Мартене и работает профессиональным шкипером. Ее призвание было, оказывается, в часе езды от Hyatt, на Подоле в киевском офисе яхтенной школы капитанов Маринеро. Яхтинг открыл для нее потрясающий свободный остров в Карибском море, а профессия капитана - не только возможность заработать, а и возможность путешествовать в самые труднодоступные для пеших туристов места нашей планеты, наслаждаться необитаемыми островами Карибского (и не только) бассейна, открывать мир совсем по-другому: под парусом и с ветром, который развивает волосы и направляет яхту.

“Надышаться можно только ветром!” - так говорят в яхтенной школе капитанов Маринеро и Лена, а также более 400 счастливых капитанов-выпускников школы горячо поддерживают этот морской девиз. Они нашли свое призвание в море! А ведь, пока не попробуешь, - не узнаешь, правда?!

Попробовать в школе яхтенных капитанов Маринеро предлагают и на пробном бесплатном занятии, которого будет достаточно, чтобы понять, ваша ли это стихия и ваше ли предназначение быть свободным в этом мире,наслаждаясь этим миром, путешествуя под парусом. Ссылки оставляем: https://mrnro.com/school/course/open_lesson/

Marinero Sailing School & Charters

Школа яхтенных капитанов Маринеро является аккредитованной школой International Yacht Training и национальным тренинговым центром и имеет право обучать и сертифицировать яхтсменов по программам IYT, а также по национальной программе сертификации капитанов. Школа выпустила уже более 400 капитанов.

Сертификация проходит по разным уровням профессиональной подготовки яхтсмена.

Лицензия IYT принимается чартерными компаниями всего мира и дает право брать в длительную аренду яхту длиной до 24 метров, существуют также курсы повышения квалификации.

Также Маринеро организовывает путешествия и экспедиции под парусами по всему миру и ежегодно собирает и организовывает украинскую команду для участия в международных яхтенных регатах.

Сайт компании: https://mrnro.com/

Обучение яхтингу: https://mrnro.com/school/