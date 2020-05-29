Маша Ефросинина заявила, что понимает, почему некоторые крымчане поддержали Россию

Известная украинская ведущая поделилась своими воспоминаниями о жизни в Крыму в YouTube-программе «Ходят слухи». Ефросинина напомнила, что выросла на полуострове, поэтому новость о его аннексии Россией стала для нее очень болезненной в 2014 году.

«Когда я услышала об этом, я была беременна, на 3 месяце. Я побежала в туалет и рыдала. Было ощущение, что у меня забрали родного человека. До этого я так сильно плакала только на папиных похоронах», - призналась ведущая.

Она объяснила, что ее отец похоронен в Керчи, однако с момента аннексии она ни разу не смогла навестить его, так как больше не возвращалась в Крым.

Ефросинина считает, что крымчане – «тихий, мирный, но приспособленческий» народ. По ее мнению, если бы они не были такими, аннексии полуострова можно было бы избежать. Она также попыталась объяснить, почему люди в Крыму могли отвернуться от Украины.

Так, ведущая вспомнила, что еще во времена ее детства украинский язык на полуострове бул совсем не распространен, а в школе от него можно было отказаться.

«Украинский подавался как некое препятствие, нарушение свободы. Потом эта бедность всегда: "Киеву не до нас! Все корабли проходят мимо нас, мимо Керченского залива! Газа нет!», - вспоминает Ефросинина.

Она подчеркнула, что многие семьи на полуострове жили без газа, воды и электричества.

«Потом времена изменились, но я отдаю себе отчет, почему произошел этот подставной и фейковый референдум. И поэтому я плакала в туалете, потому что, наверное, могла себе это объяснить. Да, мы всегда в Крыму и считали, что нас где-то обделили. Что Украине не до нас. По всей стране люди считали, что президент должен прийти и сразу все починить, но у крымчан это все было гиперболизировано», - подытожила ведущая.

Напомним, необыкновенная дочь Маши Ефросининой выросла и затмила маму: "Оказывается есть еще красивей".

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