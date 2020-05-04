Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина показала себя с мужем Тимуром Хромаевым и рассказала интересные факты из личной жизни

На двох семейных фото Маша показала, как выглядели они с мужем тогда и сейчас. У Тимура, мужа Ефросининой, стала больше лысина и появилась борода, а Маша довольно сильно похудела, если посмотреть на щеки. Но на обох кадрах пара счастлива, что видно по искренним улыбкам супругов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Пять фактов о нашей паре, которые вы могли не знать, либо не верить в их правдоподобность:

- Мы реально познакомились на улице. Но история в том, что на тот момент, я не то что не искала отношений, я даже не думала об этом, поскольку переживала последствия одной своей любовной драмы..

- После знакомства Тимур исчез ( как оказалось, потерял телефон). Я позвонила ему сама спустя три недели ( первый и единственный раз в жизни я первая звонила мужчине)...

- На первое свидание он пришел ( капец!!) с другом

- Мы зачали Нану буквально через несколько дней после того, как врачи сообщили нам, что я бесплодна!

- Однажды мы расстались на год", - написала Ефросинина.

Фанаты поставили почти 70 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Прекрасные, настоящие и искренние💚 любви Вам на долгие годы", "Любовь и годы вашу пару только красят! С годовщиной!", "классная пара, у нас та же история)) я была беременна, а мне ставят бесплодие, то что чувствуешь в такие минуты - это приговор. Всем любви!".

Напомним, Ефросинина показала в огромном декольте природную красоту, Джамала не устояла

Также Politeka писала, что Ефросинина приспустила купальник и показала свое сокровище крупным планом

А еще Politeka сообщала, что Ефросинина в пижаме выставила напоказ свое главное богатство



