В понедельник, 1 июня, в Украине внезапно ушел из жизни легендарный человек, которого знали и любили все
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на режиссера Национальной оперы Украины им.Шевченко, оперного певца Анатолия Соловьяненко в Facebook.
«Отошел в вечность выдающийся деятель искусств и искренний, надежный друг - Мирослав Михайлович Скорик», - отметил он.
Обратим внимание, что информацию уже подтвердила ведущая Львовской областной филармонии Ольга Лозинская.
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«Маэстро Скорик отошел в лучший мир», - подчеркнула она.
Позже о трагедии высказался и президент Украины Владимир Зеленский.
«Сегодня Украина потеряла гения нашего времени. Музыканта, композитора, создателя и человека с большой буквы. Ушел из жизни Герой Украины, профессор Национальной музыкальной академии Украины, народный артист Украины Мирослав Михайлович Скорик. Я навсегда запомню, как на День Независимости в 2019 году невероятно звучал гимн Украины в его исполнении», - говорится в сообщении.
Уточним, что Скорык является автором музыки к опере "Моисей", балетам "Каменщики" и "Возвращение Баттерфляй», а также ряда популярных произведений. Среди них 40 фильмов, включая «Тени забытых предков», «Живая вода», «Гуси-лебеди летят».
В 2008 году Скорык получил звание Героя Украины, а в 2010-м был удостоен Ордена за заслуги I степени.
Легендарный советский режиссер Самвел Гаспаров не дожил две недели до 82-летия. Печальную новость в своем Facebook сообщил друг семьи Георгий Сааков.
Известно, что трагедия произошла еще 26 мая.
В частности, создатель фильмов «Шестой», «Хлеб, золото, наган», «Без особого риска» Самвел Гаспаров не дожил две недели до дня рождения, а известного режиссера погубил китайский вирус.
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