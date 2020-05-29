Легендарный советский режиссер Самвел Гаспаров не дожил две недели до 82-летия

Как передает Politeka.net, печальную новость в своем Facebook сообщил друг семьи Георгий Сааков.

Известно, что трагедия произошла еще 26 мая.

В частности, создатель фильмов «Шестой», «Хлеб, золото, наган», «Без особого риска» Самвел Гаспаров не дожил две недели до дня рождения, а известного режиссера погубил китайский вирус.

"В Москве скончался замечательный кинорежиссер Самвел Гаспаров, уроженец Тбилиси, выпускник ВГИКа, ученик Михаила Ромма, создатель таких известных картин, как «Шестой», «Забудьте слово смерть», «Хлеб, золото, наган», «Без особого риска». Самвелу Владимировичу было не свойственно проигрывать, но победить проклятый вирус он не сумел... Скорейшего выздоровления его супруге, актрисе Наталье Вавиловой, глубокие соболезнования нашей Аннушке, всем родным и близким. Светлая память!", - сообщил Саакаов в своем Facebook.

Отметим, что его супругу Наталью Вавилову все знают по роли Александры в фильме "Москва слезам не верит".

Еще в конце 2019 года в СМИ появлялась информация о том, что режиссер Самвел Гаспаров страдает от тяжелой формы гастрита и лечится в больнице и дома. Дата официальной церемонии прощания будет озвучена позже.

Ранее мы сообщали о смерти голливудского актера. В частности, звезда сериала "Друзья" Фред Уиллард ушел из жизни в возрасте 86 лет.

Как сообщила его дочь, умер Фред Уиллард от старости.

"Ушел очень мирно... Он продолжал двигаться, работать и делать нас счастливыми до самого конца. Мы его очень любили! Мы будем скучать по нему всегда", - отметила она.

Свои соболезнования по поводу кончины актера уже выразили Джейми Ли Кёртис, Стив Карелл, Бен Стиллер, Джимми Киммел и другие. За свою карьеру Уиллард снялся более чем в 200 фильмах и эпизодах сериалов.

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