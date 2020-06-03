7 июня украинцы будут дарить друг другу поздравления с Троицей 2020 - одним из самых больших христианских праздников

Politeka.net предлагает самые душевные стихи, прозу и открытки. Порадуйте всех родных и близких поздравлениями на украинском и русском языках.

Троица - это один из двунадесятых праздников, он посвящен Святому Душу, сошедшему с небес в виде огня на учеников Иисуса Христа. Апостолы получили способность говорить на разных языках, чтобы нести Слово Божье и проповедовать в разных частях планеты. Праздник называют днем основания христианства.

Еще одно название праздника - Пятидесятница, ведь его традиционно отмечают на 50-й день после Пасхи. Благодаря этому очень легко узнать, какого числа нужно поздравить близких. Так как Пасху в 2020 году отметили 19 апреля, то Троицу отмечают 7 июня.

В Украине праздник издавна считают моментом настоящего перехода от весны к лету. Троица всегда наполнена летним теплом, запахом ароматных трав и заботой о самых близких. Из древних времен к нам дошел обычай украшать здания зеленью, цветами и ветвями деревьев. Девушки традиционно делают венки и танцуют в хороводах. И, конечно же, верующие поздравляют своих друзей, знакомых и родственников с великим праздником.

Красивые поздравления с Троицей 2020 в стихах

Поэзия призвана передавать самые яркие ощущения и эмоции. В честь праздника предлагаем христианские поздравления для друзей и родных в стихах как на русском, так и на украинском языке. Ниже приводим как детские, так и поздравления для взрослых:

Вот Святая Троица снова к нам пришла!

Жизнь пускай устроится, и не будет зла.

Пусть нас от несчастья защищает Бог,

Радость, благоденствие нам с небес пошлет,

Сердце успокоится, запоет душа.

Хорошо, что Троица снова к нам пришла!



***

Светлый праздник Троицы,

Приходит в каждый дом,

Природа улыбается,

Все зеленеет кругом!

Сегодня с Троицей святой

Радо поздравляю вас,

Пусть счастье к вам течет рекой,

Украсив каждый час!

***

Я с днем Троицы Великой

Всех вас поздравляю.

Здравия, добра и счастья

От души желаю.

Пусть хранит всегда Господь

От беды и страхов.

В жизни будет больше вашей

Только добрых знаков.



***

На Троицу желаю легкости души,

Каждый час цени и сполна дыши,

Желаю мира, успеха, доброты,

Чтобы сбывались заветные мечты.

Чтобы в сердце поселилась благодать,

А напоследок - счастья хочу Вам пожелать.

***

Воскресение, Троица светлая!

Поздравляю и спешу пожелать,

Чтоб мечты исполнялись заветные,

Чтоб печали и горя не знать.

Пусть достатком, радостью и верой

Господь украшает дни твои.

Не скупись, отдавай полной мерой

Близким людям запасы любви.

Источник фото: cards.tochka.net

***

Із Трійцею щиро вітаю! Миру та добра

Бажаю родичам своїм! Настала Божая пора,

Всім християнам шлю низький уклін,

Для вас звучить церковний передзвін!

Най вам вдача щоб була, життя жилося не дарма!

Щастя бажаю всім від Бугу до Дніпра!

***

Із Трійцею вітаю, добра та щастя побажаю!

Ніколи вас не ображаю,

І ваші вчинки добрим словом пригадаю,

Люблю, цілую, зустрічі жадаю!

***

Вітаю радо із Трійцею Святою!

Бажаю від сердця миру і спокою,

Щоб небо було для вас тільки ясним,

Життя – завжди безхмарним та прекрасним.

Слово Боже нехай вас надихає,

Від будь-яких негод оберігає.

Нехай добром наповниться ваш дім,

Благодать і щастя буде в нім!

***

У свято Трійці бажаю

Багато радості, добра,

Море сонця нехай подарує

Ця літня пора.

Думати тільки про хороше,

Добрі справи творити.

У день дощовий і погожий

Богу за все дякувати.

Світлий ангел поглядом ніжним

Шлях твій буде опромінювати,

Добротою своєю безмежною

Від біди оберігати.

***

Трійця славна вже пришла,

Свято в хати принесла!

Сходи в церкву, не лінуйся

Із Всевишнім поспілкуйся.

Всім здоров’я побажай

І мене не забувай!

Источник фото: jenskiymir.com

Открытки для поздравления с Троицей 2020

Уже давно наступила эра цифровых технологий, но традиция дарить открытки никуда не делась - просто теперь красивые картинки с пожеланиями отправляют по смс, в мессенджерах и социальных сетях. Привычным вариантом для поздравления стали иконы с изображением Святой Троицы. Одна из самых загадочных и глубоких работ - одноименная икона российского художника Андрея Рублева.

Для поздравления с Троицей 2020 подойдут и другие картинки на христианскую тематику. Главное помнить, что праздник посвящен Триединому Богу. Как правило, помимо картинки, открытка содержит текстовое поздравление. Его можно вписать самостоятельно, выбрав подходящую прозу или стихотворение. Предлагаем бесплатные варианты:

Источник фото: obozrevatel.com

Источник фото: otkritkiok.ru

Источник фото: telegraf.com.ua

Поздравления с Троицей 2020 в прозе

Проза помогает выразить чувства, которые никак не получается изложить в стихах. Православные поздравления обычно очень торжественные и посвящены Господу. Впрочем, молодые люди могут выбрать для друзей прикольные пожелания.

Святая Троица пришла к вам в дом! Пусть Триединый Господь принесет в вашу жизнь побольше тепла и света. Помните, что Святой Дух поселился в каждом из нас, чтите всех ближних, дарите окружающим счастье и радуйтесь в ответ. Делите каждое счастливое событие со своими близкими и берегите семью.

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Поздравляю с радостным праздником Троицы 2020! Пусть лето подарит вам свое тепло и ароматную зелень! Пусть Отец, Сын и Святой Дух одарят вашу семью непоколебимым здоровьем, миром и благополучием на все времена.

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Поздравляю с Троицей 2020 всех православных. Пусть Господь одарит счастьем, радостью, духовной силой и уверенностью в завтрашнем дне. Желаю, чтобы жизненные события лишь укрепляли веру и дарили только положительные эмоции. Не забудьте пожелать всего наилучшего своим близким.

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Поздравляю с Троицей 2020, от чистого сердца желаю побольше счастливых дней, благополучия в доме, чтобы глаз радовался окружающей красоте, а сердце преисполнялось любовью к людям. Пусть в тарелке всегда будет густо, а в кошельке - никогда не пусто.



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Поздравляю с благодатным праздником Троицы. Хочу, чтобы как сегодня повсюду благоухают цветы и зелень, так и в вашей жизни расцветали радостные моменты и улыбки. Пусть этот год будет для тебя богатым на успехи, подарит искреннюю любовь и постоянный успех. Да благословит Господь вашу семью.



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