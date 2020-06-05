Бывший народный депутат Украины Владимир Парасюк осудил украинцев, которые отправляются на заработки в РФ



Слова экс-нардепа приводят Вести.



По его словам, при сложившейся ситуации на Донбассе - это недопустимо.

"Это неправильно (отправляться на заработки в РФ - ред). Сколько бы там денег ни было заработано, сколько бы они их не привезли в Украину, я это никогда не буду воспринимать по одной простой причине: мы уже десятки людей потеряли во время борьбы против этого врага", — отметил он еще в 2016 году.