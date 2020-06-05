Бывший народный депутат Украины Владимир Парасюк осудил украинцев, которые отправляются на заработки в РФ
Слова экс-нардепа приводят Вести.
По его словам, при сложившейся ситуации на Донбассе - это недопустимо.
Также Парасюк посоветовал таким украинцам не возвращаться на родину.
По его словам, людям, которые едут в Россию жить и работать, не стоит возвращаться в Украину вовсе.
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"Я смотрю реально на вещи и хочу сказать, мы всегда спрашиваем их мнение, из-за того, что "они работают там в России". Им кто-то запрещает туда ехать? Да езжайте, можете даже с вещами. И больше не возвращаться. Здесь стоит вопрос, почему мы не спрашиваем мнения родственников погибших участников АТО или самих участников АТО? Давайте смотреть двусторонне на эти вещи", — заявил нардеп.
Ранее телеведущий Остап Дроздом выразил похожее мнение об заробитчанах в России.
По его словам, с РФ пора прекратить любое сотрудничество и запретить все, что связано с этой страной.
"Российские книги – вон. Российские медиа – вон. Русскую церковь – вон. Российскую попсу и сериальчики – вон. Торговлю с Россией – прекратить. Самолеты приземлить, лодки зачехлить, поезда – в депо. Любые взаимоотношения с насильником надо было оборвать еще давно, а не на п’пятом году войны. И пусть наши галицкие заробитчане поцелуют себя в жопу и едут в подмосковье через Беларусь", - заявил он.