Бывший народный депутат Украины Владимир Парасюк осудил украинцев, которые отправляются на заработки в РФ

Слова экс-нардепа приводят Вести.

По его словам, при сложившейся ситуации на Донбассе - это недопустимо.

"Это неправильно  (отправляться на заработки в РФ - ред). Сколько бы там денег ни было заработано, сколько бы они их не привезли в Украину, я это никогда не буду воспринимать по одной простой причине: мы уже десятки людей потеряли во время борьбы против этого врага", — отметил он еще в 2016 году.

Также Парасюк посоветовал таким украинцам не возвращаться на родину.

По его словам, людям, которые едут в Россию жить и работать, не стоит возвращаться в Украину вовсе.

Популярные статьи сейчас

Обвал доллара, новые правила карантина и повышение пенсий – главное за ночь

Скандал с изменой "холостяка" Михайлюка Даше Ульяновой вышел на новый уровень: "Требует непонятно что"

Дочь Галкина и Пугачевой ошарашила странным нарядом на прогулке, Наташа Королева не смолчала: «Похожа на…»

За сердце украинской «холостячки» поборется друг Зеленского: "Мишина, встречай!"
Показать еще

"Я смотрю реально на вещи и хочу сказать, мы всегда спрашиваем их мнение, из-за того, что "они работают там в России". Им кто-то запрещает туда ехать? Да езжайте, можете даже с вещами. И больше не возвращаться. Здесь стоит вопрос, почему мы не спрашиваем мнения родственников погибших участников АТО или самих участников АТО? Давайте смотреть двусторонне на эти вещи", — заявил нардеп.

Ранее телеведущий Остап Дроздом выразил похожее мнение об заробитчанах в России.

По его словам, с РФ пора прекратить любое сотрудничество и запретить все, что связано с этой страной.

"Российские книги – вон. Российские медиа – вон. Русскую церковь – вон. Российскую попсу и сериальчики – вон. Торговлю с Россией – прекратить. Самолеты приземлить, лодки зачехлить, поезда – в депо. Любые взаимоотношения с насильником надо было оборвать еще давно, а не на п’пятом году войны. И пусть наши галицкие заробитчане поцелуют себя в жопу и едут в подмосковье через Беларусь", - заявил он.

 
 