Военный медик Людмила Ясененко спасла сотни жизней украинцев на Донбассе
Ей приходится фактически с линии огня вытаскивать бойцов из окопов и доставлять их в госпиталь. Прошлого года женщина получила орден за защиту Авдеевки, а также стала лауреатом премии «Профессионал года» в Глухове.
Людмила Ясененко, которая на Востоке получила позывной «Пчелка», начала службу в 16-м тербатальйоне 5 февраля 2016 года и попала сразу в Авдеевку.
Тогда именно за промзону города начались ожесточенные бои. До этого женщина работала десять лет в полтавском перинатальном центре акушеркой. Людмила решила уволиться с работы и идти служить добровольцем на Восток.
Ратаковски спустила юбку, чуть не засветив пикантные места на камеру: "Вот это разврат"
Красотка из "Квартал 95" сорвала с себя платье и без стыда покрутила прелестями: "К морю готова"
Дочь Пугачевой в экстра-мини дала жару у бассейна, Басков не сдержался: "20-летние позавидуют"
Брошенная любовником Седокова разделась и пустилась во все тяжкие: "Что творит на этой яхте!"
"Пошла в полтавский батальон, потому что знала, что там не хватает медиков, читала об этом в газетах, об этом рассказывал знакомый, который служил на Востоке", - поделилась женщина в интервью журналисту "Коло".
Родители Людмилы были шокированы, когда узнали, что она едет на Восток.
"Два дня мне вообще не звонили – шокированы были. Сейчас, конечно, звонят, волнуются. Когда слышат в трубку взрывы, спрашивают: «Что там у тебя? Гремит?» – «Гремит», – отвечаю", - рассказывает "Пчелка".
"Вообще, у меня не было учений. Я пришла в военкомат, приехал представитель из нашего батальона, задал мне несколько вопросов: боюсь крови, мертвецов, то есть выяснял, к чему готова. Я была готова на все, потому что знала, куда иду. И они меня без подготовки сразу забрали в Авдеевку, – поделилась Людмила.
Медсанбату удалось с 6 февраля до 20 октября ей удалось вытащить с того света 486 человек. Это и добровольцы, и бойцы их батальона, и мирные жители.
Ранее мы писали о военном хирурге Александре Данилюке, которой спас сотни жизней военным и гражданским во время войны на Донбассе.
По информации журналистов, в феврале 2015 года Александр оказался в окружении под Дебальцево. Как рассказал герой журналистам, госпиталь 128-й бригады попал под обстрелы. Россияне перехватывали радиопереговоры медиков и били по ним из «Градов» просто во время приема раненых.
В таких условиях за девять дней он спас жизни 95 воинов. Данилюк оперировал не только военных, но и мирных жителей, пострадавших в результате атак террористов, среди которых были дети. В любой ситуации он сохранял улыбку на лице, за что получил позывной «Смайл».
Напомним, военный РФ в прямом эфире случайно разболтал о преступлениях на Донбассе.
Как сообщала Politeka, жителей Донбасса готовят к карательной психиатрии.
Также Politeka писала, что Путин рискует повторить судьбу Каддафи: президент РФ впопыхах готовит "отступление".