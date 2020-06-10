Военный медик Людмила Ясененко спасла сотни жизней украинцев на Донбассе



Ей приходится фактически с линии огня вытаскивать бойцов из окопов и доставлять их в госпиталь. Прошлого года женщина получила орден за защиту Авдеевки, а также стала лауреатом премии «Профессионал года» в Глухове.



Людмила Ясененко, которая на Востоке получила позывной «Пчелка», начала службу в 16-м тербатальйоне 5 февраля 2016 года и попала сразу в Авдеевку.

Тогда именно за промзону города начались ожесточенные бои. До этого женщина работала десять лет в полтавском перинатальном центре акушеркой. Людмила решила уволиться с работы и идти служить добровольцем на Восток.

"Пошла в полтавский батальон, потому что знала, что там не хватает медиков, читала об этом в газетах, об этом рассказывал знакомый, который служил на Востоке", - поделилась женщина в интервью журналисту "Коло".

Родители Людмилы были шокированы, когда узнали, что она едет на Восток.

"Два дня мне вообще не звонили – шокированы были. Сейчас, конечно, звонят, волнуются. Когда слышат в трубку взрывы, спрашивают: «Что там у тебя? Гремит?» – «Гремит», – отвечаю", - рассказывает "Пчелка".

"Вообще, у меня не было учений. Я пришла в военкомат, приехал представитель из нашего батальона, задал мне несколько вопросов: боюсь крови, мертвецов, то есть выяснял, к чему готова. Я была готова на все, потому что знала, куда иду. И они меня без подготовки сразу забрали в Авдеевку, – поделилась Людмила.