Путин знает, что уход в отставку благоприятен для него самого

Страх президента РФ Владимира Путина выплыл наружу, оказывается глава Кремля боится повторить судьбу одного из самых жестоких диктаторов в истории

Владимир Путина затеял масштабные перестановки во власти и изменения в Конституцию, из-за того, что страшится повторить судьбу ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

Такое мнение высказала политолог из Московского центра Карнеги Татьяна Становая в беседе с немецким изданием Süddeutsche Zeitung, добавив, что Владимир Путин просто хочет сделать свой уход благоприятным для себя.

"В истории было много случаев бесславного окончания долго сохранявшихся автократий, и Путин был шокирован страшным убийством Муаммара Каддафи. Путин знает, что уход в отставку благоприятен для него самого", – считает эксперт из РФ.

Эксперт подчеркнула, что предложенные поправки к Конституции как раз указывают на постепенный и подготовленный уход Путина из политики.

Она выразила уверенность в том, что Путин в любом случае не сможет удерживать власть в РФ, после того, как уйдет с поста президента. При этом он мог и не уходить в отставку, стоит лишь поменять в статье Конституции, ограничивающую число президентских сроков. В этом случае Путин мог бы находится на президентской должности, сколько его душе угодно.

Политолог полагает, что Путин не будет переписывать статью в Конституции, которая ограничивает президентские сроки. В дальнейшем он просто станет председателем Госсовета. В таком случае формально он не будет у власти, но неформально будет оказывать влияние на РФ.

Также ранее сообщалось, что вопрос с преемником президента РФ Владимира Путина пока открыт. Такое мнение озвучил бывший депутат Государственной Думы РФ Илья Пономарев.

Эксперт не верит, что новый премьер Российской Федерации Михаил Мишустин может стать преемником Владимира Путина.

"Я никогда не говорю никогда. Ведь кто знает, что будет через четыре года. Может через четыре года и можно будет назвать Мишустина преемником Путина. Но на сегодняшний день Михаил демонстрировал себя, как абсолютно четкий менеджер", - считает Пономарев.

Напомним, в России выдали финальную цель Путина в Украине.

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