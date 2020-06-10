Перед гибелью 24-летний Денис Денисюк улыбался и жарил с побратимами картошку

Со скорбью вспоминает о погибшем в 2015 году бойце политик, основатель полка "Азов" Андрей Билецкий в своем телеграм-канале.

Денисюк с позывным Дюс был родом из Киева, работал на канале СТБ режиссером монтажа и собирался поступать в университет, чтобы получить режиссерское образование. Но планы изменились зимой 2013. Дюс рванул на Майдан, получил ранение в результате драки с "беркутовцами", а после отправился на фронт, служил в полку "Азов", 1 рота, взводе «бородачей».

Боец погиб 10 июня 2015. Тогда военное руководство настаивало на демилитаризации Широкино, а азовцы защищали стратегически важный поселок, который обстреливали российские наемники.

"В тот день утро прошел спокойно, «бородачи» в своем блиндаже даже жарили картошку и записали это на видео: в кадр попал и улыбающийся Дюс. Это было последнее видео с ним. Во время боя 120 мм снаряд разорвался рядом с Денисом, который погиб от полученных тяжелых ранений. В тот день Дюс, как всегда метко и профессионально, «насыпал» из пулемета - боевикам досталось изрядно", - вспоминает героя Билецкий.

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