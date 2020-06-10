Писатель Василий Шкляр возмутился отношению к украинскому языку в Украине



Свой комментарий он дал в интервью изданию "Волинські новини".

Писатель считает, что каждый украинец должен выучить родной язык, ведь это не так уж и сложно.



"Когда смотрю на тех уродов, которые жизнь прожили в Украине, а так и не смогли выучить украинского языка, то мне аж что-то делается. Я армянский выучил за два месяца. Даже не в университете, а во время игры в карты, в очко. Там, если пропустишь слово, то влетишь на деньги. Армянская очень сложная речь, не похожая ни на одну другую. Если украинскую кто-то не может выучить, то он или слабоумный, или имеет барьер, ненависть ко всему украинскому", - отметил писатель.

По его словам, такого отношения к украинскому языку в стране можно избежать.

"К сожалению, так построено наше государство, что без украинского языка можно обойтись. Пока так будет, до тех пор будем жить в распахнутом получужом мире. Надо сделать так, чтобы без государственного языка вменяемый гражданин не мог обойтись. Хочешь получить образование, хочешь сделать кар’интерьера – знай государственный язык", - заявил он.

Ранее телеведущий Остап Дроздом выразил жесткое мнение о заробитчанах в России.

По его словам, с РФ пора прекратить любое сотрудничество и запретить все, что связано с этой страной.

"Российские книги – вон. Российские медиа – вон. Русскую церковь – вон. Российскую попсу и сериальчики – вон. Торговлю с Россией – прекратить. Самолеты приземлить, лодки зачехлить, поезда – в депо. Любые взаимоотношения с насильником надо было оборвать еще давно, а не на п’пятом году войны. И пусть наши галицкие заробитчане поцелуют себя в жопу и едут в подмосковье через Беларусь", - заявил он.