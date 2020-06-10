Одессит выступил ко всем гражданам России, в котором призвал не давать себя "зомбировать" и научится анализировать информацию, которую подают РосСМИ

Как передает Politeka.net, соответственное обращение он опубликовал на своей страничке в Facebook.

"Россияне! Я живу в Одессе. На днях всей семьей посмотрели одно ваше политическое ток-шоу. Сначала было смешно смотреть и слушать этот бред, потом стало грустно, а потом страшно. К концу передачи мы поняли одно: вас реально готовят к войне, вас всех готовят к тому, чтобы вы поддержали военную интервенцию на нашу территорию. Такого обилия лжи и переворота фактов мы еще в жизни не видели. Как можно верить в этот бред, идущий из уст ваших ведущих и политиков?", - задается вопросом украинец.

Он также напомнил россиянам, как хорошо им было ездить в Крым до оккупации, и сидеть там месяцами. И как они с удовольствием убегали от "дорогой жизни" в РФ к более дешевым ценам в Украине.

Он также "просветил" россиян, что их готовят к войне, вешая лапшу о том, как украинцы хотят в Россию.

"Я не буду говорить о других "спорных" регионах Украины, я там не был, но я скажу точно, что Николаевская, Херсонская и Одесская области в абсолютном большинстве своем не хотят видеть здесь Россию. Поэтому, если вам скажут, что эти области просят о российской защите, знайте, это - очередная ложь. Масса наших друзей и знакомых точно такие же и так же думают. Мы похожи на людей, которых надо защищать?

Люди, включите, наконец, мозги! Помните, если начнется война, она будет и на совести каждого из вас. Потому что южные области, как Крым, вы не захватите. Спасибо каждому русскому человеку, который меня услышит и призадумается", - написал одессит.

Ранее мы писали, что каждый украинец должен знать родной язык, а русскоговорящие украинцы выгодны для РФ. Такое мнение высказал украинский писатель и журналист Остап Дроздов.

В одном из своих роликов он заявил, что внутренние туристы, которые приезжают во Львов из других украинских городов и не могут двух слов связать на государственном языке и должны прямиком ехать обратно на вокзал.

Такое заявление журналиста не осталось без внимания российских СМИ и он уже отреагировал на это.

По его словам, в Украине никто не обязан понимать русский язык, но каждый житель страны должен знать украинский.

"Все обязаны знать украинский, но никто не обязан знать русский. Потому что русский язык для этой страны (Украины - ред.) — не только иностранный, но и агрессивно-оккупационный и угрожающий", - отметил он.

Напомним, в Одессе разъяренная толпа набросилась на мужчину из-за украинского языка.

Как сообщала Politeka, Скрипка рассказал о последних вздохах СССР в Украине.

Также Politeka писала, что Мухарский проучил русскоязычных украинцев.