Украинцы могут постепенно готовиться к возвращению холодной погоды

Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет Politeka.net.

По словам синоптика, прохладная погода вернется в Украину 13-14 июня.

Однако, завтра, 11 июня, ситуация с погодой существенно не изменится.

В западных регионах будут гулять дожди и грозы, местами переходя в сильные ливни и шквалы. Еще один циклон со стороны Черного моря может зацепить Крым. На других территориях, как прогнозирует Диденко, завтра жарко, сухо и ясно. Ветер умеренный.

"Жара 11-го июня в Украине будет доминировать, днем +29+35 градусов, на Западе свежее, +24+28 градусов. В ночные часы ожидается +17+22 градуса, в западных областях +13+18 градусов. Ветер в Украине восточный, небольшой или умеренный. В Киеве в четверг +31+33 градуса, без осадков", - сообщила синоптик в своем Facebook.

Она также предупредила жителей Востока Украины, что у них еще будет теплая погода с высокой температурой воздуха.

"Поэтому пока что внимательно прислушивайтесь к себе, присматривайтесь к прогнозу погоды и показателей температуры воздуха...", - резюмировала Диденко.

Ранее авторитетный синоптик Наталья Диденко предупредила жителей западных областей о возможном шквальном вете и граде.

Жара, по словам популярного украинского синоптика, спадет только к середине июня, поэтому украинцам пока придется потерпеть аномальное лето.

Добавим, что ранее синоптики обещали, что лето 2020 года будет непредсказуемым. Сильная жара будет сменяться периодами с прохладой и дождями.

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