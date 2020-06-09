Від фото стає не по собі

На Волині пройшов град, місцеві жителі говорять про велику шкоду

Мешканка села Овлочин (Турійський район Волинської області), Тетяна Терещук, розмістила в Фейсбук фото про те, що випав великий град, пише Politeka.net.

«Град ... Нічого цілого не залишилося...», - написала жінка.

На фото видно, що опади з розміром з перепелине яйце побив урожай на її городі.

Користувачі мережі висловили жаль тому, що трапилося.

"Жах", "Огоооо", "Дуже шкода", "Дуже шкода людську працю", "Таню, співчуваю, мама дзвонила, плаче ... в Любомлі був невеликий дощик і трохи гримить", "Дуже шкода праці", - написали люди.

Варто відзначити, що злива з градом "пройшлися" по Рівненській та Львівській областях разом з сильною зливою.

До речі, негода не обійшла стороною і Львівську область, так, наприклад, випало в Сколівському районі.

Раніше град засипав місто Славське, а 7 червня села Коростів, Гребенів, Тухолька. Шар граду вкривав всю землю і поля навкруги.

Нагадаємо, доктор наук, провідний співробітник Інституту геофізики НАН Світлана Бойченко попередила, що якийсь час українцям доведеться жити в умовах "погодних гойдалок".

Так, погода може різко змінюватися від сухої та спекотної, до вологої і прохолодної.

Коливання мають природний характер, вплив тут мають вулкани і океан.

Раніше повідомлялося, що на цьому тижні очікується спекотна погода. Лише в деяких областях буде прохолодніше, ніж скрізь.

Так, на Заході очікується температура від +23℃ до +28℃, а також періодичні дощі з грозами, які зумовлять атмосферний фронт.

Нагадаємо, що синоптики дали аномальний прогноз на літо, що чекає українців: «Такого раніше не спостерігалося».

Як повідомляла Politeka, літній сніг і град розривають Україну, кадри погодної аномалії: які області вже постраждали.

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