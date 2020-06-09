На Волині пройшов град, місцеві жителі говорять про велику шкоду
Мешканка села Овлочин (Турійський район Волинської області), Тетяна Терещук, розмістила в Фейсбук фото про те, що випав великий град, пише Politeka.net.
«Град ... Нічого цілого не залишилося...», - написала жінка.
На фото видно, що опади з розміром з перепелине яйце побив урожай на її городі.
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Користувачі мережі висловили жаль тому, що трапилося.
"Жах", "Огоооо", "Дуже шкода", "Дуже шкода людську працю", "Таню, співчуваю, мама дзвонила, плаче ... в Любомлі був невеликий дощик і трохи гримить", "Дуже шкода праці", - написали люди.
Варто відзначити, що злива з градом "пройшлися" по Рівненській та Львівській областях разом з сильною зливою.
До речі, негода не обійшла стороною і Львівську область, так, наприклад, випало в Сколівському районі.
Раніше град засипав місто Славське, а 7 червня села Коростів, Гребенів, Тухолька. Шар граду вкривав всю землю і поля навкруги.
Нагадаємо, доктор наук, провідний співробітник Інституту геофізики НАН Світлана Бойченко попередила, що якийсь час українцям доведеться жити в умовах "погодних гойдалок".
Так, погода може різко змінюватися від сухої та спекотної, до вологої і прохолодної.
Коливання мають природний характер, вплив тут мають вулкани і океан.
Раніше повідомлялося, що на цьому тижні очікується спекотна погода. Лише в деяких областях буде прохолодніше, ніж скрізь.
Так, на Заході очікується температура від +23℃ до +28℃, а також періодичні дощі з грозами, які зумовлять атмосферний фронт.
Нагадаємо, що синоптики дали аномальний прогноз на літо, що чекає українців: «Такого раніше не спостерігалося».
Як повідомляла Politeka, літній сніг і град розривають Україну, кадри погодної аномалії: які області вже постраждали.
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