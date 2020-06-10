Такое уже было!

Климатологи раскрыли правду о погодных аномалиях в Украине, которые повторяются с периодичностью в 30-40 лет

Об этом сообщила доктор наук и ведущий сотрудник Института геофизики НАН Украины Светлана Бойченко, передает «Сегодня».

«Мы будем некоторое время жить в "погодных качелях" – резкие изменения погодных условий от холодных к теплым, от влажных к сухим. Лето может быть неожиданно прохладное, затяжное, дождливое», - отметила она.

Климатолог утверждает, что погодные аномалии в Украине зависят от процессов, которые происходят с погодой в мировом масштабе. Согласно исследованиям ученых, климат в мире меряется каждые 30 лет, что может свидетельствовать об определенном цикле. В основном, такие погодные сдвиги провоцируют вулканы и океаны.

Первые выбрасывают в стратосферу газы и пепел, что приводит к похолоданию.

"Замечено, что после мощных извержений на земле наступает похолодание. Но важно, чтобы эти извержения были в экваториально-тропической зоне, тогда они разносятся по всему земному шару. Если извержение ближе к полюсу, то действие имеет локальное и минимальное влияние на климат", - уточнила она.

В свою очередь вода является причиной появления так называемого «парникового эффекта», что также приводит к потеплению. И наоборот, в случае падения температуры, вода может стать причиной усиления данного эффекта.

Напомним, что жаркое лето разбушевалось в Украине, погода готовит новое испытание: где ждать адских +35.

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