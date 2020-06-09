От фото становится не по себе

На Волыни прошел крупный град, местные жители говорят о большом ущерб

Жительница села Овлочин (Турийский район, Волынской области), Татьяна Терещук, разместила в Фейсбук фото о том, что выпал крупный град, пишет Politeka.net.

«Град ... Ничего целого не осталось...», - написала женщина.

На фото видно, что осадки с размером в перепиленное яйцо побил урожай на ее огороде.

Пользователи сети выразили сожаления случившемуся.

"Ужас", "Огоооо", "Очень жаль", "Очень жаль человеческий труд", "Таня, сочувствую, мама звонила, плачет ... в Любомле небольшой был дождик и немного гремит", "Очень жаль труда", - написали люди.

Стоит отметить, что ливень с градом "прошлись" по Ровенской и Львовской областях вместе с сильным ливнем.

К слову, непогода не обошла стороной и Львовскую область, так, например, выпало в Сколевском районе.

Ранее град засыпал город Славское, а 7 июня села Коростов, Гребенов, Тухолька. Слой града укрывал всю землю и поля вокруг.

Напомним, доктор наук, ведущий сотрудник Института геофизики НАН Украины Светлана Бойченко предупредила, что какое-то время украинцам придется жить в условиях "погодных качелей".

Так, погода может резко меняться от сухой и жаркой, до влажной и прохладной.

Колебания имеют природный характер, влияние здесь имеют вулканы и океан.

Ранее сообщалось, что на этой неделе ожидается жаркая погода. Лишь в некоторых областях будет прохладнее, чем везде.

Так, на Западе ожидается температура от +23℃ до +28℃, а также периодические дожди с грозами, которые предопределят атмосферный фронт.

Напомним, что синоптики дали аномальный прогноз на лето, что ждет украинцев: «Такого раньше не наблюдалось».

Как сообщала Politeka, летний снег и град разрывают Украину, кадры погодной аномалии: какие области уже пострадали.

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