На Волыни прошел крупный град, местные жители говорят о большом ущерб
Жительница села Овлочин (Турийский район, Волынской области), Татьяна Терещук, разместила в Фейсбук фото о том, что выпал крупный град, пишет Politeka.net.
«Град ... Ничего целого не осталось...», - написала женщина.
На фото видно, что осадки с размером в перепиленное яйцо побил урожай на ее огороде.
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Пользователи сети выразили сожаления случившемуся.
"Ужас", "Огоооо", "Очень жаль", "Очень жаль человеческий труд", "Таня, сочувствую, мама звонила, плачет ... в Любомле небольшой был дождик и немного гремит", "Очень жаль труда", - написали люди.
Стоит отметить, что ливень с градом "прошлись" по Ровенской и Львовской областях вместе с сильным ливнем.
К слову, непогода не обошла стороной и Львовскую область, так, например, выпало в Сколевском районе.
Ранее град засыпал город Славское, а 7 июня села Коростов, Гребенов, Тухолька. Слой града укрывал всю землю и поля вокруг.
Напомним, доктор наук, ведущий сотрудник Института геофизики НАН Украины Светлана Бойченко предупредила, что какое-то время украинцам придется жить в условиях "погодных качелей".
Так, погода может резко меняться от сухой и жаркой, до влажной и прохладной.
Колебания имеют природный характер, влияние здесь имеют вулканы и океан.
Ранее сообщалось, что на этой неделе ожидается жаркая погода. Лишь в некоторых областях будет прохладнее, чем везде.
Так, на Западе ожидается температура от +23℃ до +28℃, а также периодические дожди с грозами, которые предопределят атмосферный фронт.
Напомним, что синоптики дали аномальный прогноз на лето, что ждет украинцев: «Такого раньше не наблюдалось».
Как сообщала Politeka, летний снег и град разрывают Украину, кадры погодной аномалии: какие области уже пострадали.
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