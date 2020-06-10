Карантин в Украине вероятнее всего будет продлен и после 22 июня

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель медицинской комиссии Киева Олег Гелевей.

Он подчеркнул, что пока в Украине количество болеющих китайским вирусом продолжает расти, говорить об отмене карантина не приходится. В связи с этим Гелевей отметил, что после 22 июня ограничительные меры будут продлены по всей стране.

«Однозначно, 22 июня карантин будет продлен. Потому что, вы же видите, что у нас все же идет медленный рост. Об отказе от карантина мы сможем сказать, когда у нас будет ежедневное конкретное уменьшение количества активно больных. На сегодняшний день такого нет», - подчеркнул Гелевей.

Он добавил, что пока ни в Украине, ни в мире не наблюдается никакого плато, на которое все так надеются. Впрочем, Гелевей отметил, что есть и обнадеживающий факт в том, что рост числа зараженных в Украине сейчас идет довольно медленно.

Председатель столичной медкомиссии также заявил, что власти Киева не планируют устанавливать дезинфицирующие тоннели в местах массового скопления людей, аргументировав это тем, что главные способ заражения вирусом – через слизистые оболочки.

«Нужно, чтобы стояли средства для постоянной очистки наших рук, чтобы их можно было дезинфицировать ... Этого вполне достаточно», - заявил он.

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