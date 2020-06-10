В Кабмине рассказали, что думают по этому поводу

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил об успешном сотрудничестве с МВФ

Как стало известно, Еврокомиссия предоставила Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи, пишет Politeka.net. Денис Шмыгаль назвал это успешным сотрудничеством с МВФ, которое привело к положительному ответу от европейских партнеров.

Как отметил премьер-министр, украинцы выполнили условия для внедрения реформ, укрепив статус ответственного государства.

Транш направят в госбюджет на расходы, которые связаны, в том числе, для преодоления последствий китайского вируса.

Кроме того, Украине предоставили кредит и во Всемирном банке.

Ранее сообщалось, чтобы получить кредит от МВФ Украина осуществила 12 политических действий, согласованных с Евросоюзом.

Стоит отметить, что с 2014 года наша страна получила 3,8 миллиарда евро в виде займов. Это была самая большая сумма макрофинансовой помощи от Евросоюза для стран-партнеров.

Ранее сообщалось, что в условиях программы МВФ не предусмотрено повышение пенсионного возраста в Украине.

Глава Кабинета министров подчеркнул, что в меморандуме о сотрудничестве с МВФ, который был подписан накануне выделения транша в размере 5 млрд дол, нет жестких требований к конкретным вещам

Напомним, по словам экспертов, давление на гривну усилится по мере выхода страны из карантина.

Также эксперты отмечают существенное уменьшение интереса к украинским долговым бумагам со стороны иностранных инвесторов. Несмотря на эти проблемы, аналитики прогнозируют, что курс доллара в июне будет колебаться в диапазоне 26,5–27,5 грн/дол.

Напомним, новые тарифы на коммуналку и правила выплаты пенсий: украинцам выдали целый ряд требований от МВФ.

Как сообщала Politeka, повышение пенсий отменяется, МВФ выдвинул Украине жесткое условие: что будет с выплатами.

Также Politeka писала, что пенсия минимум 4000: украинцам сообщили о резком повышении выплат из-за МВФ, раскрыты условия