"Я хочу быть в домике. Петь свои добрые песни для хороших, добрых людей, независимо, на какой территории они проживают»

Российская певица Наташа Королева отличилась новым высказыванием относительно запрета на въезд в Украину и Майдана в Киеве

Об этом она сказала в интервью ведущему "Люкс ФМ" Славе Демину.

Как известно, в октябре 2016 года СБУ приняла решение запретить Королевой бывать в Украине ближайшие пять лет. В сентябре 2018 года

Королева рассказала, что подала иск в Европейский суд по правам человека, отметив, что обвинения не соответствуют действительности. По ее словам, ей запретили въезд в Украину из-за зависти.

«Тоже было много вопросов: "За что, кому я дорогу где перешла?". Потом у вас есть какой-то журналист, который поднял вот эту всю волну. Потому что, я так полагаю, был дан "фас" откуда-то с верхов… Конечно, это все негодование, зависть, злость и все, что есть в людях… Хотя, опять-таки, я оправдываю: что-то в жизни у человека было хр***во, и вот все это хр***во он слил на Наташу Королеву. Бог ему судья», - заявила певица.

На замечание о том, что многие артисты уклоняются от того, чтобы прямо заявить о своей позиции, и скрывают ее за приевшейся фразой «музыка вне политики», Королева не сдержалась.

«А почему музыка должна быть связана с политикой? Слава, я не понимаю, кто вот это придумал? О какой позиции может быть речь в данной ситуации моей в конфликте с властями Украины, которые взяли мне непонятно по каким причинам (запретили въезд. – Ред.), потому что все обвинения, которые мне были предъявлены, они были неправдой?», - выпалила артистка.

По ее словам, она поддерживала Майдан, когда люди вышли на протест после избиения студентов. Королева добавила, что в нем участвовали и ее братья, которые живут в Киеве: "Они носили борщи, они котлеты делали".

«Так как у меня квартира недалеко, мои братья говорят: "Наташа, там есть ребята, надо там зайти, помыться, в душ, туда-сюда, можно?". Я говорю: "Да конечно можно, пожалуйста, без проблем". Это была одна история. Потом эта история переросла совершенно в другую», - заявила певица.

Королева так и не прокомментировала никак военное вторжение России.

«Я, как человек, вроде бы находящийся в информационном поле, порою вижу, что много пиз***а (вранья. – Авт.). Везде. Поэтому я не хочу. Вот здесь я хочу быть в домике. Петь свои добрые песни для хороших, добрых людей, независимо, на какой территории они проживают», - ответила Королева.

Напомним, скандальная запроданка надумала пойти «войной» на Украину.

Как сообщала Politeka, Тарзан полностью разделся и учудил такое, что Королева потеряла дар речи.

Также Politeka писала, что зажигательная Наташа Королева задрала платье перед молодым бородачом, забыв про Тарзана: «Для настроения».