В «ЛНР» русский язык стал «единственным государственным»

Соответствующее решение приняли так называемые депутаты «Народного Совета ЛНР», передает Politeka.net со ссылкой на местные информресурсы.

Внес «закон» на рассмотрение главарь «республики»Леонид Пасечник.

«Государственный язык, используемый гражданами повсеместно, призван выполнять консолидирующую роль населения страны, обеспечивать ее целостность. Именно русский язык в силу историко-культурных традиций играет определяющую роль в консолидации и культурном развитии народа Луганской Народной Республики», – заявила «полномочный представитель главы ЛНР в Народном Совете» Нина Галан.

По словам чиновницы, русский язык является «одним из шести официальных языков ООН, ЮНЕСКО и других международных организаций, имеет статус мирового языка и используется практически во всех бывших республиках СССР».

При этом верхушка «ЛНР» подчеркнула, что не отрицает и не умаляет права на пользование «другими языками», к которым теперь относится и украинский.

За закон, который, среди прочего, «будет способствовать усилению интеграционных процессов между ЛНР и Российской Федерацией», проголосовали 42 присутствующих на пленарном заседании «депутатов», один воздержался.

В сети уже отреагировали на такую деятельность оккупантов. Блогер Necro Mancer назвал происходящее «давно ожидаемым действием».

В комментариях пользователи высказали свои мнения по поводу «закона».

«А что, по-лугански в Луганске уже не кто не говорит? Какой язык прос*али, внуки этого им не простят», «уроды и российские марионетки», «Переход на рассейские стандарты предполагает и такой запрет. А еще впереди стандарты бутылочных приседаний, стояния на коленях с жалкими просьбами к хутину и суровая школа извинений перед кадиркой. Русской мир - он такой», «значит, русские ф*шисты начали этнические чистки», – пишут под публикацией.

К слову, власти самопровозглашенной "ЛНР" согласны снять введенный ранее режим повышенной боевой готовности

Такое заявление сделал представитель Луганска на переговорах в Минске Владислав Дейнего.



В то же время он выдвинул условие Украине, при котором в "ЛНР" могут "отодвинуть линию соприкосновения".

По его словам, это станет возможным только после того, как в Киеве примут пакет дополнительных мер, обеспечивающих соблюдение режима прекращения огня в Донбассе.

"Режим полной боевой готовности — это сегодня стабилизирующий фактор, который в отсутствии действенных дополнительных мер по обеспечению устойчивого режима прекращения огня позволяет сдерживать агрессию вооруженных формирований Украины", - заявил он.

Стоить отметить, что ранее главарь "ЛНР" Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому "отодвинуть линию соприкосновения" в случае продолжения со стороны ВСУ "обстрелов гражданской инфраструктуры республики".

Напомним, украинцы из своего кармана заплатят за "Вечерний квартал" и "экстрасенсов" для ОРДЛО.

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