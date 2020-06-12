Ситуация на оккупированном Донбассе ухудшается с каждым днем

Об этом пишет Politeka.net.

Стало известно, что на неподконтрольном Украине Донбассы вспыхнули бунты против оккупационных властей.

По информации блогера Necro Mancer, в Антраците местные шахтеры устроили акцию протеста с требованием погасить им задолженности по зарплатам.

"Голодный бунт" состоялся 12 июня под стенами городской администрации в оккупированном Антраците, а соответствующие кадры в своем микроблоге Twitter опубликовал Necro Mancer.

На видео можно увидеть большое количество шахтеров, которые стучат касками по земле возле здания местной администрации. Также слышны жалобы о том, что люди так и не дождались денег.

Пользователь Necro Mancer также добавил, что бунт в Антраците Луганской области проходит как раз в "День России", и с иронией предположил, что "благодарные шахтеры в едином порыве решили отметить" дату.

"Не поможет. Надо на коленях", "Это вам не в Киеве касками стучать. Х**ло не слышит "голос" Донбасса", "В видео был задан очень актуальный вопрос!У кого требовать?)", "И в Киев, теперь, не поедешь. И касками там не постучишь. И, вообще - всему миру н*срать", "Почему не на войне? Почему от фашистов родину не защищают?", - с сарказмом пишут украинцы в комментариях под видео.

#Антрацит: интересно, мальчики #Корнет'а кино "Шахтёрочка" себе на память снимали или потихоньку собирают компромат на Лёню? pic.twitter.com/gwybt9w6fV — Necro Mancer (@666_mancer) June 12, 2020

Напомним, 9 июня на въезде в Авдеевку был подорван бронеавтомобиль Национальной гвардии. В результате вражеской диверсии пострадали десять бойцов, их с различными повреждениями госпитализировали в медицинские учреждения.

Как утверждают военные эксперты и журналисты, это была спланированная диверсия со стороны российско-террористических формирований, поскольку они заранее знали маршрут бойцов НГУ.

Также мы рассказывали, что РФ отправляет на Донбасс новых военных с целью подавить бунты среди местных жителей.

С 5 июня рабочие шахты бастуют против оккупационных властей, требуя выдать зарплату за март и апрель. Сейчас под землей продолжают «голодный бунт» 127 человек, двоих подняли на поверхность из-за инфекции. Кроме них в Луганской области восстали рабочие с других предприятий.

Напомним, военный РФ в прямом эфире случайно разболтал о преступлениях на Донбассе.

Как сообщала Politeka, жителей Донбасса готовят к карательной психиатрии.

Также Politeka писала, что российские наемники прорвались в тыл ВСУ, много раненых