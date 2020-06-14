Владимир Соловьев несет личную ответственность за пропаганду, которую он озвучивает в эфире федерального телеканала

Такое заявление в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказала певица Лолита Милявская, пишет Politeka.net.

По словам ведущего, российская пропаганда потерпела крах в момент, когда Владимир Зеленский стал президентом Украины.

"День означает крах всей российской пропаганды. Потому что в фашистской, бандеровской Украине, как говорите вы, в которой правит хунта, президентом стал еврей Владимир Зеленский, которого избрало 73% населения", - объяснил журналист, аппелируя к скандальным сюжетам пропагандиста Владимира Соловьева.

Но певица Лолита, которое длительное время проживает в России, неожиданно заступилась за пропагандиста.

"Я как взрослый человек понимаю, что каждый человек кормит свою семью. А дальше наступает личная ответственность...", - объяснила она свое мнение и добавила, что ни она, ни журналист не могут остановить поток пропаганды на российских телеканалах.

Ведущий программы с сарказмом предложил "отпустить грехи" Соловьеву, ведь он "кормит семью", на что Лолита Милявская заявила: "У каждого своя личная ответственность. Не зависит это ни от тебя, ни от Соловьева – прекращение войны".

Ранее мы рассказывали, что певица Лолита Милявская негативно высказалась об украинском языке.

По ее словам, со временем украинский язык сильно изменился, а ее словарный запас значительно уменьшился.

«Во мне нет украинской крови. Я там жила, раньше язык знала, но теперь малый словарный запас. Украинский язык очень изменился со времен Франко, Шевченко, Леси Украинки. Это был такой породистый язык, а теперь его напичкали «гелікоптерами» и «слухавками». Слухавка - это телефон! Неважно, что телефон - это даже не русское слово. Но ничего, лучше так. Всегда говорили – «разом з ж*дами, аби проти м*скалів», - заявила певица.

В то же время, она призналась, что Украина является ее родной страной.

Напомним, что располневшая Лолита от отчаяния полезла в петлю

Как сообщала Politeka, Лолита пожаловалась на "испорченный" украинский язык: "его напичкали..."

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