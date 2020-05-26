Российская певица Лолита Милявская считает, что Украина сама отдала Крыма россиянам

Как сообщает Politeka.net, знаменитост высказалась о принадлежности полуострова во время интервью Дмитрию Гордону (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу вниз).

Ранее Лолита Милявская заявила, что считает Крым украинским "в душе". Однако теперь певица утверждает, будто смысл ее слов исказили в СМИ.

"Произошел вброс, якобы я признала Крым. Я не высказывалась ни за, ни против. Я сказала одну фразу: «Мне не важно, какие зеленые человечки были, лишь бы не убивали». Я не произносила слово «аннексия»", - отметила Лолита Милявская.

Знаменитость призналась, что после своего заявления попала по яростную критику со стороны жителей России. Теперь она решила отстраниться от политических вопросов и относится к оккупации Крыма нейтрально.

"Меня, когда спрашивают, чей Крым, я отвечаю: «Мой». Почему я должна вмешиваться в политику, на которой зарабатываются огромные деньги?", - возмутилась Лолита.

Российская артистка считает, что Украина упустила Крым. По ее словам, Россия, якобы, вложила в полуостров намного больше ресурсов:

"Я не знаю историю, я ее не учила и принципиально не учу сейчас, потому что история настолько переписана. Я отстранилась, поскольку не знаю, где правда. Украина Крым отдала, она не вкладывала в него. Россия построила аэропорт и хоть одну дорогу".

Напомним, что эпатажная Лолита показала Бузовой свои таланты, даже Потап не устоял: "Понюхала подмышку и....", видео.

Как сообщала Politeka, певица Лолита высказалась об оккупированном Донбассе: "Они назад в Украину не хотят".

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