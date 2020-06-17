Люди не могут добраться до места назначения

«Укрзализныця» запустила четыре новых железнодорожных маршрута, а также увеличила количество поездов, которые следуют к морю

Об этом сообщили на официальной странице «Укрзализныци» в Фейсбук. В компании сообщили о запуске трех маршрутов до Западной Украины и один со столицы на Юг.

С 19 по 21 июня будут доступны такие поезда:

№17/18 Харьков – Ужгород,

№4/3 Запорожье – Ужгород,

№15/16 Харьков – Ивано-Франковск,

№768/767 Киев – Херсон.

Кроме этого, «Укрзализныця» сообщила об увеличении поездов на южное направление. Речь идет о поездах «Одесса – Киев», «Киев – Херсон», «Киев – Новоалексеевка». Также сейчас изучается возможность запустить поезд «Киев – Измаил».

Стоит отметить, что в комментариях к сообщению началась настоящая дискуссия на счет выбора поездов для запуска. Люди возмущаются, что доехать к морю сегодня можно только из Киева. А жители Западной Украины негодуют, что им практически не предоставили возможность путешествовать, хоть в Киеве немало людей, подхвативших вирус.

Также люди жалуются, что, несмотря на запуск поездов, билетов на эти направления нет. Как только в компании завили о запуске поездов, практически сразу пропали все билеты из свободного доступа.

«Я одного не понимаю: как так получается, что как только вы объявляете информацию о запуске новых поездов, так сразу же на сайте их там нет. Как так?»,

«Когда будет поезд Харьков-Херсон???? В Харькове заболеваемость в разы ниже, чем в Киеве, а с Киева пускают очередной поезд, с Харькова же ничего! Даже до Мариуполя не доедешь! Куча маршруток с заоблачной ценой!»,

«Здравствуйте, вы пишете что Киево-Новоалексеевка будет ходить ежедневно, а уже нет никакого билета, только на дорогие люксы»,

«Харьков - Херсон когда??? Ну что за издевательство?»,

«Киев - Бердянск на июль будет плацкарт? потому что купешки по карману бьют»,

«В Киеве заболеваемость не такая низкая, но поезда едут, а запад как отшельники. Дайте возможность людям ездить на поездах», - пишут пользователи сети.

Напомним, что в харьковских электричках рекордно взвинтили цены на проезд: известно о неприятных последствиях.

Как сообщала Politeka, людям пришлось толпиться в переполненной электричке из Киева, фото: "Пламенный привет от работников ЖД".

Также Politeka писала, что «Укрзализныця» задолжала бюджету больше 200 миллионов: всплыли скандальные подробности.