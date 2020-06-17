«Укрзализныця» запустила четыре новых железнодорожных маршрута, а также увеличила количество поездов, которые следуют к морю
Об этом сообщили на официальной странице «Укрзализныци» в Фейсбук. В компании сообщили о запуске трех маршрутов до Западной Украины и один со столицы на Юг.
С 19 по 21 июня будут доступны такие поезда:
- №17/18 Харьков – Ужгород,
- №4/3 Запорожье – Ужгород,
- №15/16 Харьков – Ивано-Франковск,
- №768/767 Киев – Херсон.
Кроме этого, «Укрзализныця» сообщила об увеличении поездов на южное направление. Речь идет о поездах «Одесса – Киев», «Киев – Херсон», «Киев – Новоалексеевка». Также сейчас изучается возможность запустить поезд «Киев – Измаил».
Счастливая Кароль показала себя в свадебном платье и фате, уникальные кадры: «Нужно жить дальше»
Как выглядел муж Ивлеевой из "Орла и решки" 10 лет назад, фото порвало сеть: "Что за капитошка"
Эпатажная Бузова в прозрачном платье похвасталась новой прической, Седокова не сдержалась: «Чучело»
Доллар взметнется вверх, новый курс валют неизбежен: украинцев предупредили, что будет из-за МВФ
Стоит отметить, что в комментариях к сообщению началась настоящая дискуссия на счет выбора поездов для запуска. Люди возмущаются, что доехать к морю сегодня можно только из Киева. А жители Западной Украины негодуют, что им практически не предоставили возможность путешествовать, хоть в Киеве немало людей, подхвативших вирус.
Также люди жалуются, что, несмотря на запуск поездов, билетов на эти направления нет. Как только в компании завили о запуске поездов, практически сразу пропали все билеты из свободного доступа.
«Я одного не понимаю: как так получается, что как только вы объявляете информацию о запуске новых поездов, так сразу же на сайте их там нет. Как так?»,
«Когда будет поезд Харьков-Херсон???? В Харькове заболеваемость в разы ниже, чем в Киеве, а с Киева пускают очередной поезд, с Харькова же ничего! Даже до Мариуполя не доедешь! Куча маршруток с заоблачной ценой!»,
«Здравствуйте, вы пишете что Киево-Новоалексеевка будет ходить ежедневно, а уже нет никакого билета, только на дорогие люксы»,
«Харьков - Херсон когда??? Ну что за издевательство?»,
«Киев - Бердянск на июль будет плацкарт? потому что купешки по карману бьют»,
«В Киеве заболеваемость не такая низкая, но поезда едут, а запад как отшельники. Дайте возможность людям ездить на поездах», - пишут пользователи сети.
Напомним, что в харьковских электричках рекордно взвинтили цены на проезд: известно о неприятных последствиях.
Как сообщала Politeka, людям пришлось толпиться в переполненной электричке из Киева, фото: "Пламенный привет от работников ЖД".
Также Politeka писала, что «Укрзализныця» задолжала бюджету больше 200 миллионов: всплыли скандальные подробности.