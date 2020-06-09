«Укрзалізниця» не доплатила до державного бюджету понад 200 мільйонів гривень прибутку

Як повідомляється на сайт Олександра Дубинського, відповідні дані оприлюднила Державна аудиторська служба за підсумками перевірки залізничної компанії.

Як з'ясувалося, у 2018 році «Укрзалізниця» передала в держбюджет 30% свого прибутку – 103 мільйони гривень. При цьому в 2019 році норматив по сплаті дивідендів для держпідприємств був підвищений до 90%, однак компанія проігнорувала цю зміну.

Згідно з новими правилами, «Укрзалізниця» повинна була доплатити ще 206,2 мільйона гривень у бюджет до 20 грудня 2019 року, однак ці гроші до бюджету так і не надійшли.

У зв'язку з цим Держаудитслужба звернулася до Мінекономрозвитку, де питання перенаправили в Мінінфраструктури. У той же час, за статутом самої «Укрзалізниці», проекти рішень щодо затвердження розміру дивідендів розробляють в Мінекономрозвитку.

У свою чергу, у Мінінфраструктури так і не відповіли на запит служби з підготовки проекту відповідного розпорядження про розподіл чистого прибутку «Укрзалізниці» за 2018 рік. Таким чином, бюджет України так і не отримав від компанії всіх виплат.

Відзначимо, що раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій потрапив у скандал через підозру в приховуванні доходів. Так, його запідозрили в тому, що він не вказує у своїх деклараціях цивільну дружину Тетяну Декало і її елітне майно, тим самим порушуючи антикорупційне законодавство.

Журналісти проекту "Стоп Корупції" з'ясували, що вони живуть в одній квартирі вартістю близько $355 тис., ведуть спільне господарство і разом подорожують на закордонний відпочинок. Декало їздить на Mercedes GLС вартістю близько $100 тис., стверджують автори. В "Стоп Корупції" відзначили, що автопарк Декало ставав все дорожчим паралельно з кар'єрним зростанням Владислава Криклія.

Нагадаємо, Криклій приховує цивільну дружину, щоб не декларувати доходи.

Як повідомляла Politeka, Криклія чекає неприємна розмова про те, чому харчування в «Інтерсіті» забезпечуватиме компанія без досвіду.

Також Politeka писала, що ЗМІ говорять про відставку міністра інфраструктури: Криклій потрапив в численні корупційні скандали.