Правоохранители разыскали похищенный телефон и задержали подозреваемого

Инцидент произошел в 4-й столичной больнице, где 7 июня в реанимации скончался от пневмонии герой АТО и волонтер Виталий Панич. Когда зашел вопрос о возвращении родственникам вещей покойного, оказалось, что те пропали: ни документов, ни денег, ни мобильного телефона.

Как передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева, подозреваемого в краже оперативно вычислили. 52-летнему дворнику больницы уже сообщили о подозрении по ст. 185 УК Украина ("кража").

Выяснилось, что после смерти Панича дворник помогал перевозить тело из инфекционного отделения в морг. Увидев на подоконнике палаты мобильный телефон, злоумышленник решил его украсть. При этом родственники заявили о краже не только телефона, но еще и 5 000 гривен, а также паспорта, пенсионного удостоверения и идентификационного кода.

Вопиющий случай неуважения к покойнику, а также оперативный поиск "козла отпущения" бурно обсуждают в сети.

"О! крайнего уже нашли!"

"ничего святого(("

"Это показатель конечно. Дворник имел доступ в палату с больным, у которого было подозрение на вирус. Могли бы не позориться и сказать что вещи скушали мыши"

"так не просто в палату а в реанимацию прямо с метлой"

"Тама исчо уборщица швабрила... Очешуєть, отмазка."

"Не верю! 100%, Панич заснял на телефон беспредел" врачей ", вот те и решили украсть и стереть видео. Убийцам в белых халатах нечего терять"

Ранее мы сообщали, Панич несколько дней болел дома с высокой температурой, а до этого перенес тяжелую операцию на почках. Тесты ПЦР не обнаружили китайский вирус, поэтому его слишком поздно госпитализировали в инфекционное отделение. Ему было всего 40.

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