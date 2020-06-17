Погода явно испытывает украинцев на прочность: жара меняется дождями и наоборот с молниеносной быстротой

Четверг, 18 июня не станет исключением - значительная часть территории Украины все еще будет находиться в зоне пониженного атмосферного давления. Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко у себя на Фейсбук-страничке, передает Politeka.net.

Так, завтра ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможны локальные шквалы и град. Большая вероятность, что непогода разгуляется на Западе, в северных областях и в Винницкой области.

На Востоке, в южной части и в большинстве центральных областей завтра будет больше солнца, чем дождевых облаков - правда, в дневные часы возможны локальные удары стихии.

Но все же рекордсменом по притяжению влаги на свою голову остаются западные территории.

Температура воздуха 18 июня днем ​​ожидается в пределах 27-30 градусов тепла, на востоке Украины до +33 градусов, в западных областях посвежеет до 23-28 градусов со знаком +.

Киев завтра накроют кратковременные дожди с грозами. Температурный максимум будет +30 градусов. При этом Диденко отметила, что с понедельника "похолодает" до +22 градусов.

Ранее мы сообщали, град стал частым явлением в этом месяце. Так, 9 июня на Волыни прошел крупный град, местные жители говорят о большом ущербе.

Жительница села Овлочин (Турийский район, Волынской области), Татьяна Терещук, разместила в Фейсбук соответствующий пост с фото.

«Град ... Ничего целого не осталось...», - написала женщина.

На снимках видно, что осадки с размером в перепиленное яйцо побил урожай на ее огороде.

Пользователи сети выразили сожаления: "Ужас", "Огоооо", "Очень жаль", "Очень жаль человеческий труд", "Таня, сочувствую, мама звонила, плачет ... в Любомле небольшой был дождик и немного гремит", "Очень жаль труда".

Напомним, синоптики предупредили одесситов об ухудшении погоды: "Дождь, шквалы и не только".

Как сообщала Politeka, погода жестко запарит украинцев, синоптики дали точный прогноз: вне удара только три области.

Также Politeka писала, что погода ударит по Украине грозами и градом, пострадают почти все области: важное предупреждение.