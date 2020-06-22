К чему готовиться работающим украинцам

Второй месяц лета не принесет украинцам дополнительные выходные

Об этом пишет Politeka.net.

Украинцам не следует расслабляться, поскольку в июле будет наибольшее количество рабочих дней по отношению к выходным.

Дополнительных праздников или выходных во втором месяце лета нет, а дни в календаре расположились так, что в основном украинцам придется работать в самое жаркое время в году.

В частности, в июле украинцы будут работать 23 дня, а отдыхать - лишь восемь. Выходными будут следующие числа: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 июля.

Но в июле украинцев ожидает несколько крупных праздников: 7 июля - когда самые отчаянные отправятся на поиски мифического цвета папоротника. 12 июля страна отметит День Петра и Павла, а 28 числа - День Крещения Руси.

Ранее мы рассказывали, сколько украинцы получат дополнительных выходных благодаря Дню Конституции.

Это официальный государственный праздник в Украине, который начали отмечать с 1996 года. 28 июня 1996 года украинский Парламент утвердил первую Конституции независимого государства.

Этот день считается официальным выходным днем в нашей стране.

В 2020 году 28 июня выпадает на воскресенье и согласно украинскому законодательству, следующий рабочий день после официального праздника автоматически становится выходным днем.

Таким образом, украинцы получат продолжительный уикенд – суббота, 27 июня, воскресенье, 28 июня и понедельник, 29 июня, но массовых мероприятий не будет из-да ограничительных мер на фоне эпидемии.

Напомним, отдых в июне 2020 года: сколько дополнительных выходных подарят украинцам.

Как сообщала Politeka, День отца в Украине: когда празднуют, история и традиции

Также Politeka писала, что День Конституции 2020: сколько дополнительных выходных подарят украинцам