Вот уже второй год подряд Всемирный День отца в Украине отмечают на официальном уровне.

Politeka.net расскажет вам, как появился праздник и когда можно поздравить любимых пап в 2020 году.

Когда празднуют День отца в Украине и за рубежом

Во всем мире отцов поздравляют в третье воскресенье июня. В 2020 году праздник приходится на 21 июня, именно в этот будут отмечать День отца в Украине.

С тех пор, как День отца признали международным праздником, его ежегодно отмечают в 40 странах, включая США, Францию, Японию, ЮАР, Канаду, Швейцарию, Великобританию и Северную Ирландию.

В некоторых уголках планеты День отца празднуют в другое время. Так в Германии отцов традиционно поздравляют на католическое Вознесение (в 2020 году праздник выпал на 21 мая). В Австралии День отца празднуют намного позже — в первое воскресенье сентября, а в Италии — 19 марта.

День отца в Украине признали на государственном уровне в 2019 году, когда Кабмин поддержал соответствующий указ президента и распорядился праздновать это событие каждое третье воскресенье июня, как и в большинстве стран мира. В правительстве отметили, что такая традиция должна укреплять семейные ценности и повышать роль отцов в процессе воспитании детей.

История появления Дня отца в мире

Поводом для праздника стали трагические и одновременно трогательные события. Американка Сонора Смарт из города Спокан, штат Вашингтон, обратилась в мэрию с просьбой внедрить новый праздник, посвященный ее отцу Уильяму Джексону Смарту. Как оказалось, мать женщины умерла после родов, и заботя о шести детях легла на плечи отца. Уильям вырастил детей с максимальной заботой о каждом из них.

Местные власти прониклись историей семьи Смартов и позволили впервые отметить День отца в июне 1909 года. Вскоре традицию подхватили жители соседних городов, а потом и всех Соединенных Штатов.

В 1966 году отцовский день стал национальным американским праздником, который с тех пор ежегодно отмечают в третье воскресенье июня. Постепенно в других странах решили тоже отмечать праздник по примеру США.

Источник фото: "Громадське"

Традиции и обычаи Дня отца

Международным символом праздника стали розы, которые прикалывают на грудь. Похожий на сердце цветок символизирует отцовскую любовь и уважение детей к родителям. У традиции есть интересный нюанс: если папа еще жив, то на груди крепят розу красного цвета, а если скончался — белую.

В Прибалтике ко Дню отца дети дарят открытки и подарки как папам, так и дедушкам. В Финляндии в международный праздник семьи готовят праздничные блюда, накрывают пышный стол, устраивают гуляния с танцами и песнями. Там же появилась традиция поминать родственников мужского пола на кладбищах. В Австралии традиционно празднуют на природе, считается, что пикники как ничто другое укрепляет семью.

В Италии День отца признан главным мужским праздником в году. В честь него представителям сильной половины человечества принято дарить особые подарки: духи или хорошее вино. В Японии празднуют так называемый День мальчиков - согласно местным обычаям, мужественность и боевой дух в человеке нужно воспитывать с детства. Поэтому отцы традиционно дарят мальчикам оружие, обычно ножи или мечи. Таким образом их готовят защищать семью в случае угрозы.

День отца в Украине пока не получил собственных уникальных традиций, ведь страна приняла праздник всего несколько лет назад. Но самая главная традиция, общая для всех стран — поздравить своих отцов и выразить им глубочайшее уважение. Папам будет приятно получить поздравления с светлым днем как от маленького, так и от взрослого сына или дочери. Не лишним также вручить подарок мужу.

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