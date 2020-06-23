Жителю Киева, который стал свидетелем взрыва в жилом доме на Позняках, устроили настоящую травлю

Жертвой травли стал сотрудник салона красоты Backstage beauty Николай Бойко.

Мужчина не только рассказал о своем страхе, но и о том, как к нему ворвались спасатели, как себя вели.

Видеоролик стал популярным, из-за чего на Николая сразу обрушилась волна критики. Правозащитники начали называть его "провокатором" и "агрессором". Более того, в соцсетях рождались слухи о том, что он якобы записал видео в состоянии алкогольного опьянения.

"Несколько суток Николаю приходят постоянные угрозы, поступают звонки на телефон и в разные мессенджеры, где наше толерантное и демократичное общество в красках рассказывает, что с ним сделает и как. Кроме этого произошла информационная атака на сеть салонов красоты, где работает пострадавший: звонки, комментарии, угрозы. Сегодня Николай боится выходить на улицу, остался без жилья и большинства привычных вещей. В мире, где мы все говорим о толерантном обществе, о терпимости к друг другу - все еще происходят ситуации, когда человека хейтят за его слова, внешний вид и сексуальную ориентацию", - подчеркнули в сети салонов Backstage.

Сам же Николай Бойко рассказал, что ему устроили травлю из-за правды, которую он рассказал на камеру.

"Сегодня весь день мне звонят с угрозами. С очень конкретными формулировками что со мной сделают и как... Возможно, моя форма подачи и защитная реакция (смех) показались кому-то странными, но что делали бы вы, если бы вы проснулись, приняли ванну, расслабленно в свой единственный выходной говорили по телефону с друзьями, а потом услышали как к вам вламываются в квартиру?

Что сделали бы вы, если бы люди начали ходить по вашей квартире, брать продукты в вашем холодильнике, а на вопрос о том, что делать в таких ситуациях, куда звонить, есть ли какая-то поддержка - смеялись в лицо", - написал мужчина в своем микроблоге Facebook.

По его словам, после публикации видеоролика атаковали не только его самого, но и сеть салонов, в которой он работает.

"И кроме того, что я потерял жилье, я потерял и спокойствие, потому что теперь оборачиваюсь на любой шорох. Как от взрыва пострадал дом и может в любой момент обрушится - так и разрушена вся моя привычная жизнь. Я искренне прошу прощения перед теми, кого я обидел или задел своими формулировками в состоянии аффекта! Но мне жаль, что буллинг - единственный выход в нашем обществе", - эмоционально резюмировал Николай в своем микроблоге.

Напомним, мощный взрыв прогремел в Киеве, многоэтажка в дыму: кадры с места трагедии.

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