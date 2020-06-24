Причины разрушительного наводнения в Ивано-Франковской и Черновицкой областях кроются в недальновидности местных жителей

Как сообщает Politeka.net, блогер Виктор Датско возмутился ситуацией на своей странице в Facebook.

По словам автора, в Верховинском районе катастрофа отрезала от цивилизации 19 сел, а также Верховину и Ворохту. Теперь туда можно добраться через перевалы, где тоже довольно опасно.

"Я вам сейчас расскажу другую историю. Вот эти фото с дороги Ильци-Буркут, которую размыло фактически и уничтожило берегоукрития. Это одним словом, дорога до Дземброни. И сейчас там заблокировано 40 автомобилей с туристами, которые добрались в Красник", - передает Виктор. - "Один автомобиль упал в воду, водитель и пассажир погибли. Также поток унес одну женщину. И добраться до Франковская они не смогут, потому что в Микуличине разорвало новую дорогу".

Блогер утверждает, что неоднократно предупреждал жителей сел об опасности вырубки лесов. По его словам, пока на Западной Украине уничтожают деревья - людей не спасут никакие меры безопасности.

"Лично я неоднократно бывал в тех селах, Красник, Быстрец, Дземброня, где мы (и не только мы) разговаривали с местными и четко им говорили, друзья, вся эта х*йня для вас не на долго. Вас будет смывать каждый раз. Вы тут хоть какие технологии применяйте. Просто перестаньте рубить лес, к*рвы. Там нет ни одной дороги с дренажем, так даже после обычного ливня были оползни, - заявил Виктор Датско.

По словам блогера, он часто был свидетелем незаконной вырубки лесом и даже подвергался угрозам:

"Каждый второй/третий раз как я туда ехал, то видел опер группу, которая описывала левый кругляк. Я уже молчу о десятках ЗИЛов и фур, которые каждый день вывозят тонны леса. И какая была реакция? Угрозы, обещания я не доеду в свой Франковск, сейчас сбросим машину в реку".

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