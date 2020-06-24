ВСУ удалось ликвидировать минометную позицию и жилые помещения боевиков

Как передает Polteka.net, соответственные кадры появились на YouTube.

Известно, что боевую операцию проводили бойцы 54-й Отдельной механизированной бригады.

"Одним солнечным утром противник открыл огонь по нашим позициям и мирному населению. В связи с этим было принято решение об уничтожении врага и огневых средств. К работе приступили разведчики. С помощью средств разведки было установлено точное место расположения противника и его огневых средств. И полетела ответочка. Ответным огнем были полностью уничтожены огневая минометная позиция и жилое помещение противника. Как вы видите на видео, никто из оккупантов не убежал. Слава Украине", — говорится в описании видео.

Пользователи сети поблагодарили воинов ВСУ за идеально проделанную работу:

"То, так получается выкинуло на концерт Кобзона?", "Отлично отработали.", "Провели свой парад. Слава Украине", "Спасибо, братцы", - писали в комментариях под видео.

Стоит отметить, что это не единственный успех 54-й бригады за последнее время.

По информации военного корреспондента Андрея Цаплиенко, бойцы ВСУ ярким выстрелом уничтожили очередную позицию российских оккупантов на Донбассе.



