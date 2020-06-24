Продюсер Андрей Разин сумел удивить новой информацией об актере Михаиле Ефремове, по вине которого произошло смертельное ДТП в Москве

В своем Инстаграм Разин, ссылаясь на достоверные источники, сообщил, что недоброжелатели Ефремова заплатили семье погибшего Сергея Захарова и собираются упрятать Ефремова в тюрьму, передает Politeka.net. Таким образом, якобы от оппозиции расчищается политическая арена.

Серьезные люди связались с семьей погибшего сразу после ДТП и предложили крупную сумму и хорошую защиту, только бы родственники не шли на уступки в отношении актера.

"Считаю, что это - кощунство и низость. Причём здесь человеческое горе? Причем здесь политика? Но семья получила огромный куш от этой аварии, поэтому они ведут себя так", - отметил Разин.

Далее продюсер добавил, что родственники Захарова не пойдут на уступки, пока не посадят Ефремова в тюрьму.

"Я считаю, что это - политическая расправа. Вот и пой после этого частушки про власть🤦‍♂️. Ладно я поддерживаю решение мочить Навального за то, что этот подонок ненавидит русских и продал свою вонючую шкуру америкосам, но Миша просто от своей независимости и самомнения навлек на себя такую участь. И вот вам финал.😱", - завершил Разин.

За шесть часов пост собрал более 700 лайков. Продюсер отключил возможность комментировать публикацию.

Напомним, актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП не спасет даже чистосердечное раскаяние. Об этом сообщил юрист актера, Эльман Пашаев.

Так, по словам адвоката, в деле, где есть жертвы и наличие алкогольного опьянения, невозможно обвиняемому избежать реального наказания.

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