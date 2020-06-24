Актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП не спасет даже чистосердечное раскаяние
Об этом в интервью журналистам рассказал его юрист Эльман Пашаев, пишет Эхо Москвы.
По его словам, на сегодняшний день возможности закрыть дело о смертельном ДТП в Москве "по примирению сторон".
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«Это невозможно, чтобы прекратили дело с примирением сторон. Сядет ли Ефремов, это скажет суд. Да, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Я считаю, любой адвокат хочет для своего подзащитного получить оправдательный приговор, или прекратить дело», — подчеркнул юрист.
Пашаев также добавил, что в деле, где есть жертвы и наличие алкогольного опьянения, нереально обвиняемому избежать реального наказания.
Сам же актер Михаил Ефремов неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать любую помощь семье и детям погибшего в ДТП мужчине.
«Сделать так, чтобы он не сел в тюрьму, крайне маловероятно, нет никаких рычагов, здесь нет возможности с кем-то договариваться. Хочу отметить, сам Михаил хотел остаться сидеть в СИЗО, мне пришлось настаивать на домашнем аресте. Ему казалось, что морально это ему было бы легче, он готов нести наказание. Он понимает (степень вины) и он готов (понести наказание) — это его позиция, он реально готов нести эту ответственность», — озвучил Пашаев нюансы дела.
Подытоживая, адвокат Михаила Ефремова заявил, что суд может стартовать уже в июле-начале августа.
Ранее мы рассказывали, что Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор. По информации журналистов, актеру диагностировали хронический алкоголизм.
"Такой диагноз — приговор для водителя, прав с ним могут лишить пожизненно. Об этом полиция и намерена ходатайствовать перед судом (лучше поздно, чем никогда). Накануне психиатрическая экспертиза признала актера вменяемым", - говорится в сообщении.
После того, как экспертиза признала актера вменяемым, он предстанет перед судом за смертельное ДТП.
Напомним, что Михаил Ефремов в тяжелом состоянии, врачи не могут помочь: что известно на данный момент.
Как сообщала Politeka, красавец-сын Ефремова впервые прервал молчание после ДТП: «Папа, я тебя…».
Также Politeka писала, что к Михаилу Ефремову срочно съехались дети: "Все кончилось".